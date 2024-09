- Vivere il Parallimpiade di Parigi comporta:

Prospetti Paralimpici e Prestazioni Eccezionali

L'atleta Markus Rehm mira al suo quarto salto d'oro nel lungo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. I ciclisti puntano alla prossima vittoria medaglia nella regione di Parigi. La cavallerizza di dressage Regine Mispelkamp conquista l'attenzione a Versailles.

Giornata Paralimpica

10:00: Regine Mispelkamp cerca di assicurarsi una medaglia a Versailles dopo aver vinto il bronzo tre anni fa.

10:03: Andrea Zeyen-Giles cerca di replicare il successo paralimpico del 2021 nella gara a cronometro individuale, che si terrà sulla pista ciclistica di Clichy-sous-Bois.

20:29: Il saltatore in lungo con protesi Markus Rehm è dato come favorito per la medaglia d'oro. Conosciuto come la potenza paralimpica, Rehm è rimasto imbattuto dal 2012, 2016 e 2021.

Copertura delle Competizioni

ARD trasmetterà in diretta dalle 11:15 alle 15:00 e dalle 20:15 alle 22:15. Inoltre, diverse competizioni saranno disponibili per lo streaming individuale su sportschau.de e zdf.de/sport.

