Vivendo il culmine emotivo più profondo del suo viaggio professionale, il famoso atleta LeBron James ha incontrato un momento emozionante.

In un evento senza precedenti, la leggenda dell'NBA LeBron James ha condiviso il campo con suo figlio Bronny per la prima volta. Nonostante questo momento storico, il viaggio di Bronny per raggiungere lo status leggendario di suo padre è ancora in corso. Al momento, Bronny non ha ancora scosso il mondo del basket.

LeBron, a 39 anni, ha definito questa esperienza "surreale" sui social media. Poi ha approfondito, dipingendo il quadro dei sentimenti di un padre che gioca a basket accanto a suo figlio. La partita, un'amichevole contro i Phoenix Suns (114-118), era irrilevante per James.

"Per un padre," ha espresso emotivamente, "significa tutto. Formare la vita dei propri figli. Condividere ricordi con il proprio figlio. E alla fine, avere l'opportunità di guidare il proprio figlio. È una delle cose più soddisfacenti che un padre possa mai sperare o sognare."

Il rapporto di LeBron con suo padre biologico, Anthony McClelland, è stato tutt'altro che ordinario. McClelland ha un lungo curriculum criminale e non è mai stato presente nella vita di LeBron. Questo potrebbe spiegare la reazione emotiva di LeBron nei primi quattro minuti e nove secondi che ha trascorso in campo con suo figlio, che ha compiuto 20 anni in questa occasione storica.

JJ Redick, l'allenatore, aveva informato sia James Sr. che James Jr. di questo imminente evento. Tuttavia, anche quando suo figlio è entrato in campo durante il secondo quarto, James Sr. sembrava incredulo, chiedendosi "Era 'Matrix' o qualcosa del genere? Non sembrava reale."

Purtroppo, Bronny non ha fatto sensazione con i suoi 13 minuti e 25 secondi in campo. Non ha segnato punti e il tentativo da tre punti assistito da suo padre è andato a vuoto. "Non dobbiamo dimenticare," ha ricordato Anthony Davis, la seconda stella dei Lakers, "che è un rookie. Ma mi piace quello che vedo da lui, soprattutto in difesa."

Bronny Jr., sentendosi "molto emozionato", ha ammesso di aver fatto fatica a distinguere il padre dal compagno di squadra. "Continuo a pensare 'Quello è mio padre', perché è così," ha condiviso. In campo, però, padre e figlio sono diventati essentially compagni di squadra: "Quando gioco, è solo il mio compagno di squadra - è l'unica cosa a cui penso." Questa doppia identità potrebbe rivelarsi difficile, almeno per ora. Dopo essere stato selezionato dai Lakers alla 55ª posizione dopo un solo anno di basket universitario, Bronny è atteso per iniziare la stagione con la squadra affiliata South Bay Lakers.

Despite the media buzz and fan expectations, LeBron clearly stated, "I'm not goinging to tell you," when asked about pushing Bronny to achieve his own basketball greatness. Regardless of his son's on-court performance, LeBron's emotions during their shared game were raw and palpable, highlighting the unique bond between a father and his son.

