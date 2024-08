- Vittoria o disastro?

Il 6 agosto, le forze ucraine hanno sorprendentemente violato il territorio russo, dirigendosi verso la città di Kursk. Piccoli gruppi mobili si sono spinti profondamente all'interno, a differenza degli avanzamenti precedenti nella regione di Belgorod.

Politicamente, questa incursione è stata un successo per Kiev. Ha umiliato Putin, portato la devastazione della guerra in Russia e imbarazzato l'esercito russo, che non è riuscito a rilevare la concentrazione di truppe ucraine o a fortificare adeguatamente la regione di frontiera. I soldati russideployed in quella zona non sono riusciti a fermare l'offensiva ucraina, resa possibile dai vasti spazi tra i punti di forza russi.

Seconda fase dell'operazione Kursk

Dopo questa prima fase, i russi hanno iniziato a rinforzare per sigillare la breccia ucraina. Anche qui, Kiev ha ottenuto un successo sorprendente, grazie alla negligenza russa. Un convoglio di rinforzi ha pubblicato immagini del suo viaggio verso il fronte. Con poche possibili strade, è stato facile determinare il percorso. Quando il convoglio si è fermato, stretto insieme, gli ucraini hanno colpito, incendiando più di dodici camion.

I russi, however, stanno anche combattendo. I primi piccoli gruppi di comando, nascosti nelle case, erano difficili da individuare. Questo non si applica ai rinforzi. Per fermare l'avanzata, i russi hanno utilizzato i loro missili a lungo raggio Iskander anche contro obiettivi a bassa priorità.

I rinforzi russi sono riusciti a bloccare temporaneamente l'avanzata ucraina verso Kursk più profondamente nel territorio russo. Nel frattempo, gli ucraini hanno anche portato più unità nell'area della breccia. Rimane da vedere se queste truppe riusciranno a superare le posizioni di blocco russe, o meno. Finora, l'offensiva ucraina non si è "incagliata".

Combattimenti intensi per un piccolo paese

Al centro dei combattimenti c'è il piccolo paese di Sudja sull'orlo nordorientale della breccia. Qui, la natura dei combattimenti nella regione di Kursk è diversa. La zona del Donbass è completamente fortificata, con posizioni che si sostengono a vicenda. Un breakthrough a sorpresa è possibile solo in situazioni eccezionali. Intorno a Sudja ci sono zone libere che consentono combattimenti mobili. La guarnigione russa lì ha resistito nella parte orientale del paese, anche quando è stata tagliata fuori. I russi hanno quindi rinforzato e gli ucraini hanno preso il controllo del centro del paese. I russi si aggrappano alla parte orientale, avendo stabilizzato la situazione, almeno temporaneamente. Gli ucraini stanno ora cercando di accerchiare i russi sui fianchi e potrebbero benissimo prendere l'intero paese.

A nord del paese, gli ucraini hanno avanzato di altri 40 chilometri. Tra Levshinka e Sheptukhovka, i russi hanno attaccato le posizioni e i carri armati ucraini con armi a lungo raggio. La stessa situazione si verifica più a est, vicino al villaggio di Zhuravli.

Gli ucraini stanno così espandendo il territorio che hanno catturato. Rimane da vedere se riusciranno a mantenere questi villaggi ora che stanno arrivando le truppe russe. Kiev sta anche cercando di attaccare altre parti del fronte per rinforzare i fianchi della breccia. Tuttavia, l'elemento della sorpresa è svanito.

Le linee del fronte e i combattimenti sono dinamici e la regione non è continuamente occupata dalle truppe. Nei prossimi giorni, sono ancora possibili e attesi grandi spostamenti del fronte, a condizione che possano essere portate nuove truppe in combattimento. Si dice anche che Kiev abbia ottenuto il permesso di utilizzare armi occidentali a lungo raggio come lo Storm Shadow in Russia, il che dovrebbe anche rinforzare l'offensiva di Kiev e ostacolare gli sforzi russi per gestire la crisi.

A cosa serve l'offensiva di Kursk?

Tuttavia, i primi giorni di euforia sono stati smorzati, nonostante l'elemento della sorpresa. I problemi fondamentali delle forze ucraine persistono: la Russia ha più soldati, più carri armati, più artiglieria e ora bombe guidate. Di conseguenza, i russi stanno diventando sempre più forti nella zona di Kursk giorno dopo giorno. Gli ucraini possono fornire solo truppe fresche in modo limitato e per un periodo di tempo limitato per sostenere l'offensiva. Dall'esterno, è difficile giudicare il successo o il fallimento degli ucraini perché l'obiettivo dell'operazione è sconosciuto. Nella fallita offensiva estiva del 2023, l'obiettivo era chiaro: sfondare verso il mare e dividere i territori occupati dalla Russia in due zone.

Obiettivi come la cattura della città di Kursk o addirittura l'avanzata verso Mosca sono completamente fuori questione date le truppe limitate. C'è la speculazione che Kiev voglia occupare la centrale nucleare situata vicino a Kursk. Questo darebbe alla breakthrough una "spalla solida" poiché la Russia non può intervenire con armi pesanti nella zona intorno alla centrale. La centrale e la zona catturata potrebbero essere un importante strumento di contrattazione in qualsiasi futura trattativa. Tuttavia, le punte ucraine sono ancora a circa 70 chilometri dalla centrale, con la città calda e contestata di Socha ancora più lontana.

Cosa c'è dopo

Quali sono le opzioni? Il migliore scenario per Kiev sarebbe superare i blocchi russi e avanzare più profondamente nel paese, così da rompere il primo tentativo di contenimento russo. Tuttavia, il problema allora diventa che una zona catturata più grande richiede più truppe per mantenerla. Meno promettente sarebbe se i russi riuscissero a fermare sostanzialmente l'avanzata. In quel caso, Kiev dovrebbe passare alla difesa nella zona catturata. A quanto pare, sono già state scavate posizioni per questo scopo.

Nel migliore dei casi, gli ucraini potrebbero difendere i territori catturati lentamente, rendendo necessario a Putin mesi per ripristinare il confine. Tuttavia, una vittoria sembra diversa. Passando alla difesa, l'Ucraina perde l'iniziativa, che poi passa all'esercito russo, che probabilmente ricorrerà a un lento e sistematico logoramento. La tragedia del Donbass si ripeterebbe a Kursk. La terza opzione sarebbe l'evacuazione rapida della zona catturata. In quel caso, Kiev potrebbe raccogliere i benefici politici del successo a sorpresa e evitare una costosa battaglia di ritirata.

Despite l'attenzione globale sull'offensiva di Kursk, la situazione nell'est continua a offuscare i progressi dell'Ucraina. Kiev lotta per mantenere le sue linee del fronte, con posizioni che vengono gradualmente perse. Al momento non c'è un modo chiaro per fermare questo processo. Le truppe dispiegate a Kursk sono fortemente mancanti qui. Il peggior scenario per un Ucraina libera sarebbe se la Russia riuscisse a circondare la protuberanza di Kursk e spingere le forze ucraine indietro verso il confine utilizzando la sua potenza di fuoco, mentre simultaneamente rompe le ultime linee difensive fortemente fortificate nel Donbass.

