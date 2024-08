- Vittoria o disastro, l'offensiva di Kursk è a un bivio.

Il 6 agosto, le forze ucraine hanno sorprendentemente avanzato nel territorio della Russia, dirigendosi verso la città di Kursk. Piccoli gruppi mobili si sono spinti molto avanti, a differenza degli avanzamenti ucraini precedenti nella regione di Belgorod.

Politicamente, questo avanzamento è stato un successo per Kyiv. Ha umiliato Putin, portato la devastazione della guerra in Russia e messo in imbarazzo l'esercito russo, che non aveva notato la concentrazione di truppe ucraine né aveva significativamente rafforzato la regione di frontiera. I soldati russi deployati lì non sono stati in grado di fermare l'offensiva ucraina, resa possibile dalle ampie lacune tra i punti di forza russi.

Seconda fase dell'operazione Kursk

Dopo questa prima fase, i russi hanno iniziato a portare rinforzi per sigillare la breakthrough ucraina. Anche qui, Kyiv ha ottenuto un successo sorprendente, ancora una volta a causa della negligenza russa. Un convoglio di rinforzi ha pubblicato foto del suo viaggio verso il fronte. A causa delle poche strade possibili, è stato facile determinare il percorso. Quando il convoglio si è fermato in modo compatto, gli ucraini hanno colpito. Più di dodici camion sono gone up in flames.

Ma i russi stanno anche lottando. I piccoli gruppi di comando initially deployati, che si nascondevano nelle case, erano difficili da localizzare. Non si applica alle truppe successive. Per fermare l'avanzata, i russi stanno utilizzando i loro missili a lungo raggio Iskander anche contro obiettivi meno importanti.

I rinforzi russi sono stati in grado di bloccare temporaneamente l'avanzata ucraina verso Kursk più profondamente nel territorio russo. Nel frattempo, gli ucraini hanno portato anche più unità nella zona di breakthrough. Resterà da vedere se queste truppe riusciranno a superare le posizioni di blocco russe, o meno. Finora, l'offensiva ucraina non si è impantanata.

Lotta intensa per un piccolo paese

Al centro della lotta c'è il piccolo paese di Sudja sull'orlo nordorientale del breakthrough. Qui viene mostrato l'altro carattere della lotta nella regione di Kursk. La zona del Donbass è completamente fortificata, con posizioni individuali che si coprono a vicenda. Un breakthrough a sorpresa riesce solo in situazioni eccezionali. Intorno a Sudja ci sono zone libere che consentono combattimenti mobili. La guarnigione russa lì ha resistito nella parte orientale del paese, anche quando è stata tagliata fuori. Nel frattempo, i russi hanno portato rinforzi e gli ucraini hanno preso il controllo del centro del paese. I russi si aggrappano alla parte orientale. Hanno almeno temporaneamente stabilizzato la situazione. Gli ucraini stanno ora cercando di accerchiare i russi sui fianchi. È molto probabile che catturino l'intero paese.

A nord del paese, gli ucraini sono avanzati di altri 40 chilometri. Nella zona tra Levshinka e Sheptukhovka, i russi hanno attaccato le posizioni e i carri armati ucraini con armi a lungo raggio. Si vede lo stesso quadro più a est, vicino al villaggio di Zhuravli.

Gli ucraini sono quindi in grado di espandere il territorio che hanno catturato. Non è noto se riusciranno a mantenerlo ora che stanno arrivando le truppe russe. Kyiv sta anche cercando di attaccare in altri punti del fronte per rafforzare la punta di breakthrough ai lati. Tuttavia, l'elemento della sorpresa è andato perso.

Le linee del fronte e i combattimenti sono dinamici e la regione non è continuamente occupata da truppe. Nei prossimi giorni sono ancora possibili e attesi grandi spostamenti del fronte – a condizione che possano essere portate nuove truppe in combattimento. Si dice anche che Kyiv abbia ottenuto il permesso di utilizzare armi occidentali a lungo raggio come lo Storm Shadow in Russia, il che dovrebbe anche rinforzare l'offensiva di Kyiv e ostacolare gli sforzi russi per gestire la crisi.

A cosa serve l'offensiva di Kursk?

Tuttavia, l'entusiasmo iniziale è stato smorzato dopo i primi giorni. despite the element of surprise, i problemi fondamentali delle forze ucraine permangono. La Russia ha più soldati, più carri armati, più artiglieria e anche bombe guidate. Di conseguenza, i russi stanno diventando sempre più forti nella zona di Kursk giorno dopo giorno. Gli ucraini possono fornire solo truppe fresche in modo limitato e per un periodo di tempo limitato per sostenere l'offensiva. Dall'esterno, è difficile giudicare il successo o il fallimento degli ucraini perché l'obiettivo dell'operazione non è noto. Nella fallita offensiva estiva del 2023, l'obiettivo era chiaro. Gli ucraini volevano sfondare verso il mare e dividere i territori occupati dalla Russia in due zone.**

Obiettivi come la cattura della città principale di Kursk o addirittura l'avanzata verso Mosca sono completamente fuori questione dati i limitati mezzi. Si spécula che Kyiv voglia occupare la centrale nucleare situata vicino a Kursk. Ciò darebbe alla breakthrough una "spalla solida" poiché la Russia non può intervenire con armi pesanti nella zona intorno alla centrale. La centrale e la zona catturata potrebbero essere un importante chip di trattativa in future trattative. Tuttavia, le punte ucraine sono ancora a circa 70 chilometri dalla centrale, con la città duramente combattuta di Socha ancora più lontana.

Cosa c'è dopo

Quali sono le opzioni? Il miglior scenario per Kyiv sarebbe quello di superare i blocchi russi e avanzare più profondamente nel paese, rompendo così il primo tentativo di contenimento russo. Tuttavia, questo solleva il problema che una zona catturata più grande richiede anche più truppe per mantenerla. Meno glamour sarebbe se i russi riuscissero a fermare sostanzialmente l'avanzata. In tal caso, Kyiv dovrebbe passare alla difesa nella zona occupata. A quanto pare, le posizioni per questo sono già state scavate.

Nel migliore dei casi, gli ucraini potrebbero difendere i territori catturati ostinatamente, rendendo difficile a Putin il ripristino del confine in mesi. Tuttavia, una vittoria sarebbe diversa. Con la transizione alla difesa, l'Ucraina perde l'iniziativa, che passa all'esercito russo, che probabilmente opterà per una lenta e sistematica erosione. La tragedia nel Donbass si ripeterà a Kursk. La terza opzione sarebbe l'evacuazione rapida del territorio catturato. In questo caso, Kiev potrebbe trarre i benefici politici del successo a sorpresa e evitare una costosa battaglia di ritirata.

Scenario peggiore nel Donbass

"Despite global focus on the Kursk offensive, the situation in the east continues to overshadow Ukraine's gains. Kiew struggles to maintain its frontlines, with positions gradually falling in an unrelenting process that shows no signs of stopping. The troops deployed at Kursk are sorely missed here. The worst-case scenario for a free Ukraine would see Russia first encircle the Kursk salient and push Ukrainian forces back towards the border using their firepower, while simultaneously breaking through the last heavily fortified defensive lines in the Donbass."

The European Union has expressed concern over the escalating conflict in the Kursk region, urging both Ukraine and Russia to respect international law and pursue a peaceful resolution.

In light of the strategic importance of the Kursk offensive for Kyiv, the European Union has offered to provide additional support to Ukraine, including logistical aid and potential access to advanced weaponry.

Leggi anche: