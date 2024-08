- Vittime con ferite mortali e non mortali in un incidente di accoltellamento in una festa urbana

Durante i disordini alla celebrazione del 650º anniversario di Solingen, ci sono state vittime e feriti nella serata. Fonti delle forze dell'ordine suggeriscono che un coltello potrebbe essere l'arma utilizzata. Le autorità hanno dispiegato un'enorme risposta, con elicotteri in volo. Non sono state effettuate arresti finora.

Gli agenti delle forze dell'ordine sono presenti sulla scena, armati, per garantire la sicurezza della zona. Sono state erette barriere in tutta la città. Sono stati installati schermi. L'incidente è avvenuto al Fronhof - una piazza del mercato nel centro di Solingen, che ospitava anche un palcoscenico per la musica dal vivo.

Aggiornamento: nove persone gravemente ferite

Come riportato dal "Solinger Tageblatt", le autorità hanno consigliato ai cittadini di evacuare il centro della città. Le festività sono state momentaneamente sospese. Si sentono sirene in tutta la zona. Uno degli organizzatori, Philipp Müller, avrebbe annunciato sul palco che i servizi di emergenza stanno lottando per salvare la vita di nove persone. La folla avrebbe lasciato pacificamente e tranquillamente la piazza.

L'evento "Festa della Diversità" è iniziato venerdì per celebrare il 650º anniversario di Solingen e sarebbe dovuto continuare fino a domenica. Il comunicato stampa ha dichiarato: "Solingen Mitte diventerà la zona principale del festival: dalla Neumarkt attraverso il Fronhof fino al Mühlenplatz ci saranno festeggiamenti". Gli spettatori potevano aspettarsi una lineup di musica, comicità, acrobazie, artigianato, attività per bambini e molto altro.

Il coltello, sospettato di essere un'arma del crimine, potrebbe essere collegato alle vittime e ai feriti durante i disordini. Alla luce delle gravi ferite, l'organizzatore sul palco ha informato la folla che i servizi di emergenza stanno lottando per salvare nove vite.

