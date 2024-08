- Vittima di morte a Freital - Accusa coniugale rimossa

Dopo un violento incidente di quattro mesi a Freital, la polizia locale di Dresda ha presentato accuse contro il marito di 51 anni della donna deceduta. L'uomo è accusato di omicidio colposo. Secondo le autorità, egli avrebbe inflitto numerose ferite da taglio e coltellate, principalmente nel tronco superiore, dalla sera del 21 aprile fino alle prime ore del 22 aprile. Purtroppo, ella è deceduta nella loro casa familiare condivisa.

Secondo le accuse, l'uomo avrebbe almeno "ammesso" la sua morte. È stato trovato ferito sulla scena del crimine e posto in custodia cautelare il 23 aprile. Finora, egli non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Il loro matrimonio sarebbe stato turbolento, con l'alcol che contribuiva alla tensione. Ora, spetta al tribunale distrettuale di Dresda valutare la validità delle accuse e fissare una possibile data per il processo.

L'arresto dell'uomo ha segnato l'inizio di un procedimento penale, con le accuse che ruotano intorno al suo presunto coinvolgimento nell'omicidio della moglie. Il processo presso il tribunale distrettuale di Dresda determinerà il destino dell'uomo, in base alle prove presentate durante il processo.

Leggi anche: