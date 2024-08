- Vittima di aggressione durante le celebrazioni del Solinger City Fest

Durante i festeggiamenti per il 650º anniversario di Solingen, la tragedia ha colpito nella serata. Le autorità sospettano che un coltello sia l'arma dietro i decessi e i feriti, come riferito dalle forze dell'ordine. La situazione è degenerata, con elicotteri che pattugliano il cielo e numerosi veicoli di soccorso che lampeggiano sulla scena. Finora non sono state effettuate arresti, secondo fonti della polizia.

Gli agenti sono presenti sulla scena, armati e mantenendo l'ordine. Le ambulanze sono in piena attività. Barricate sono state erette in tutta la città. Schermi sono stati allestiti. La scena del crimine è il Fronhof - una piazza del mercato animata nel centro di Solingen, completa di un palcoscenico per concerti dal vivo.

In risposta all'incidente, le autorità locali hanno invitato i residenti di Solingen a lasciare il centro città. I festeggiamenti sono stati temporaneamente sospesi. Il suono delle sirene risuona per il centro città. Secondo i testimoni oculari riportati dal giornale locale, il presunto colpevole è fuggito rapidamente verso la strada principale.

"La folla è sotto shock"

Philipp Müller, uno dei organizzatori, avrebbe annunciato dal palco che i servizi di soccorso stavano lottando per salvare le vite di nove persone. Migliaia di partecipanti avrebbero seguito le istruzioni per lasciare la piazza in modo tranquillo, evitando qualsiasi forma di panico. "La folla è sotto shock ma sta lasciando la piazza in modo tranquillo", avrebbe riferito Müller al giornale.

Un giornalista del "Solinger Tageblatt" ha descritto la scena: "L'atmosfera è gelida". In un batter d'occhio, l'atmosfera allegra e vivace si è trasformata in orrore, mentre i visitatori passavano con gli occhi lucidi.

Per celebrare il 650º anniversario di Solingen, era prevista una "Festa della Diversità" che avrebbe dovuto iniziare venerdì e durare fino a domenica. L'annuncio recitava: "Solingen Mitte si trasformerà nel viale principale della festa: Dal Neumarkt, attraverso il Fronhof, e fino al Mühlenplatz, si terranno le celebrazioni". I visitatori possono aspettarsi un programma pieno di musica, cabaret, acrobazie, arte, artigianato, intrattenimento per bambini e molto altro nelle strade della città.

La festa cittadina originariamente prevista, inclusi concerti, cabaret e performance artistiche, è stata temporaneamente sospesa a causa dell'incidente. Il Fronhof, di solito un hub di attività durante la festa, è ora la scena del crimine.

