- Vittima di aggressione alle feste di Solinger City

Durante un attacco alla celebrazione del 650º anniversario della città di Solingen, si sono verificati feriti e morti nelle ore serali. Le autorità sospettano che un coltello sia l'arma utilizzata, secondo i loro rapporti. Sono state diramate notifiche di allerta e gli elicotteri pattugliano i cieli. Non sono state effettuate arresti fino ad ora, secondo le informazioni della polizia.

Gli agenti sono attivamente presenti nella zona, armati, per far rispettare le misure di sicurezza. Sono state erette barricate in tutta la città e schermi.

Il luogo del crimine è il Fronhof - una piazza del mercato animata nel cuore di Solingen, dove è allestito un palcoscenico per gli spettacoli dal vivo.

Secondo i rapporti del quotidiano "Solinger Tageblatt", le autorità hanno suggerito ai residenti di Solingen di evacuare il centro città. L'evento è stato momentaneamente sospeso. Si sentono sirene nella città centrale. Philipp Müller, uno degli organizzatori, avrebbe annunciato sul palco che i servizi di emergenza stanno cercando di salvare la vita di nove persone.

Si dice che migliaia di visitatori abbiano seguito le istruzioni per lasciare la piazza in modo tranquillo e senza panico.

La "Festa della Diversità" è iniziata venerdì per celebrare il 650º anniversario della città di Solingen e avrebbe dovuto continuare fino a domenica. L'annuncio ha dichiarato: "Solingen Mitte si trasformerà nel principale hub del festival: dalla Neumarkt al Fronhof a Mühlenplatz, ci sarà una serie di eventi". Gli ospiti potevano aspettarsi una vasta gamma di programmi che includevano musica, comicità, acrobazie, artigianato, attività per bambini e molto altro.

La Festa della Diversità è stata interrotta a causa dell'incidente al Fronhof, il principale hub del festival. despite the chaos, organizers like Philipp Müller are urging visitors to follow safety protocols.

