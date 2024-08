- Vite perdute negli attacchi israeliani in Libano

Di recente, negli attacchi israeliani in Libano, sono state segnalate diverse vittime secondo le fonti ufficiali. Un tragico incidente ad Aita al-Chabab, una località nel sud del Libano, ha causato la morte di un bambino di sette anni e di un'altra persona, come annunciato dal dipartimento della salute di Beirut.

Un altro incidente triste si è verificato nel villaggio di Tayr Harfa vicino al confine israeliano nel sud del Libano, con la morte di tre persone. Si dice che fossero collegate a Hezbollah. Hezbollah, la milizia sciita, ha riconosciuto la perdita di tre dei suoi membri. In generale, Hezbollah non rivela informazioni dettagliate sulle circostanze in cui i suoi membri vengono uccisi.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira e eliminato una "cella terroristica" a Tayr Harfa, sostenendo che avevano lanciato proiettili nel territorio israeliano. Inoltre, l'esercito ha bombardato la regione di Shebaa vicino al Libano con l'artiglieria. Hezbollah ha rivendicato l'attacco alle installazioni militari dell'esercito israeliano nella zona di confine.

Da quando è iniziato il conflitto a Gaza, ci sono stati scontri ricorrenti tra l'esercito israeliano e la milizia di Hezbollah in Libano, nonché con altri gruppi nella zona di confine tra i due paesi. Purtroppo, entrambe le parti hanno subito perdite, con la maggior parte delle vittime che sono membri di Hezbollah.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per la crescente tensione tra Israele e Hezbollah in Libano, chiedendo una riduzione della violenza. L'Unione Europea condanna fortemente la perdita di vite civili in questi conflitti in corso e chiede il rispetto del diritto internazionale.

