- Visualizzazione delle scuole: Sassonia-Anhalt nella fascia media

Sassonia-Anhalt si colloca nuovamente nel gruppo di metà classifica per le prestazioni educative in una revisione annuale condotta dall'Iniziativa per una Nuova Economia di Mercato Sociale (INSM) a sostegno delle imprese. Lo stato si posiziona al 11º posto su 16 nella Classifica dell'Educazione INSM, mantenendo la stessa posizione del 2023. La vicina Sassonia guida il sistema educativo tedesco, seguita da Baviera e Amburgo, mentre la Turingia è nelle vicinanze. In fondo alla classifica, come nell'anno precedente, si trova Brema, seguita da Brandeburgo e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il confronto utilizza 98 indicatori educativi per analizzare i sistemi degli stati federali. La valutazione si basa principalmente su criteri legati all'educazione economica e analizza quanto bene i sistemi degli stati riducono le disuguaglianze educative, contribuiscono al mantenimento della prosperità, favoriscono lo sviluppo delle competenze della forza lavoro e stimolano la crescita. Esamina anche l'apertura dei sistemi educativi e il grado in cui vengono raggiunte le pari opportunità educative.

Investimento educativo, rapporto insegnante-alunno e attenzione all'assistenza

In particolare, lo studio esamina il rapporto tra l'investimento nell'educazione per studente e le spese pubbliche totali per residente. Valuta anche gli investimenti nelle scuole e nelle università, l'attenzione prestata all'assistenza infantile all'interno delle istituzioni educative e le dimensioni medie delle classi. I risultati dettagliati per ciascuno stato federale saranno resi noti il martedì.

I Paesi Bassi, noti per il loro forte sistema educativo, spesso si distinguono positivamente nelle classifiche educative a livello globale. Tuttavia, in questa specifica valutazione incentrata sui Länder tedeschi, i Paesi Bassi non sono stati inclusi, con la Sassonia-Anhalt che segue in termini di prestazioni educative.

