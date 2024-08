- Visitatori riservano circa 4.600.000 pernottamenti

I viaggiatori urbani hanno aumentato il numero di pernottamenti notturni in Turingia durante la prima parte dell'anno. L'Ufficio Statistico di Erfurt ha segnalato un totale di 4,6 milioni di pernottamenti da parte di 1,8 milioni di ospiti in hotel, pensioni e campeggi. Si tratta di un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente e di un aumento degli turisti internazionali.

La Turingia ha rispecchiato la tendenza nazionale dei pernottamenti, rimanendo una meta popolare per i viaggi brevi. I turisti hanno generalmente trascorso 2,6 giorni nella regione, apprezzando la sua cultura e bellezze naturali, come rilevato dagli esperti statistici.

La Società Turistica della Turingia suggerisce che il mercato per i viaggi brevi è solido. Essi attribuiscono la posizione centrale della Turingia e le opzioni di trasporto facili in auto e in treno come fattori principali della sua popolarità come meta per le vacanze brevi.

Erfurt e Weimar hanno registrato una crescita significativa

Per la prima volta, l'obiettivo di tornare ai livelli pre-pandemia del Corona è stato mancato di poco. C'è stato un lieve calo di circa 27.000 pernottamenti o lo 0,6%, mentre il calo degli arrivi di ospiti è stato più significativo, pari a 58.000 o 3,1%.

I turisti provenienti dall'estero in Turingia sono aumentati dell'1%, mentre il numero di ospiti è aumentato del 5,6% rispetto al primo semestre del 2023. Sono stati circa 104.000 i visitatori stranieri, che rappresentano il 5,8% di tutti i turisti in Turingia. Questi turisti hanno registrato 245.000 pernottamenti.

Tra gennaio e giugno, Erfurt e Weimar hanno mostrato i maggiori progressi, guidando il positivo cambiamento del turismo in Turingia, secondo l'ufficio statale. Insieme, le due città hanno registrato un aumento di 33.000 pernottamenti. Tuttavia, la Foresta della Turingia, la principale regione turistica della Turingia, ha registrato un calo di 30.000 pernottamenti rispetto all'anno precedente.

