Visitatori della Stazione Spaziale Internazionale provenienti da Russia e Stati Uniti

C'è un'atmosfera politica fredda tra Russia e gli Stati Uniti a terra, ma nello spazio continuano a lavorare insieme. Pertanto, un astronauta della NASA ha fatto un viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo di un Soyuz.

Un astronauta americano e due cosmonauti russi hanno raggiunto rapidamente la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in poco più di tre ore e nove minuti a bordo del Soyuz. Questo spacecraft, identificato come Soyuz MS-26, era equipaggiato da Don Pettit, Alexei Ovchinin e Ivan Wagner. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, come riportato da Roscosmos, sono entrati in orbita senza intoppi. L'attracco è stato confermato alle 21:32 CEST.

Il Soyuz MS-26 trasportava 130 chilogrammi di carico, compresi equipaggiamenti sperimentali e oggetti personali per i viaggiatori spaziali. La capsula dovrebbe rimanere in orbita per circa 202 giorni.

Despite the ongoing tensions between Russia and the USA, triggered by Russia's interference in Ukraine, they're still collaborating in space. Astronauts frequently utilize Russian spacecraft for reaching the ISS.

L'entusiasmo di Roscosmos per la collaborazione

Yuri Borisov, a capo di Roscosmos, ha espresso il desiderio di estendere l'attuale accordo di cooperazione spaziale con gli Stati Uniti fino al 2025, sottolineando la sua importanza per le operazioni affidabili dell'ISS. Ha anche offerto assistenza a NASA, poiché i piani originali per il ritorno degli astronauti a bordo dello "Starliner" hanno incontrato complicazioni. Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno prestato assistenza alla Russia in passato.

Due astronauti, Sunita Williams e Barry Wilmore, sono ancora sulla ISS a causa di complicazioni con il loro viaggio pianificato verso la stazione spaziale via "Starliner". Anche se lo spacecraft è tornato sulla Terra in sicurezza sabato, NASA ha considerato troppo rischioso un secondo volo con lo spacecraft problematico. Di conseguenza, i due astronauti hanno esteso il loro soggiorno nello spazio, ora previsto in otto mesi - invece degli iniziali otto giorni. La Russia potrebbe organizzare un viaggio di ritorno via Soyuz.

Oltre a questi cinque viaggiatori spaziali, sette cosmonauti e astronauti occupano attualmente la ISS. L'equipaggio ora conta cinque russi e sette americani, superando le dimensioni tipiche.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove attualmente si trovano Sunita Williams e Barry Wilmore, è ancora principalmente accessibile per gli astronauti tramite i spacecraft russi come quello utilizzato dal Soyuz MS-26. Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, è ansiosa di continuare la collaborazione con NASA sulle operazioni dell'ISS fino al 2025, come dichiarato dal suo capo, Yuri Borisov.

Leggi anche: