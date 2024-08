- Visitatore incontra un destino sfortunato durante il bagno nel Mar Baltico

Sulla spiaggia del Mar Baltico a Dierhagen, nel distretto di Vorpommern-Rügen, i testimoni hanno recuperato un uomo privo di sensi dall'acqua. Un professionista medico tra i presenti ha tentato di rianimare il turista di 78 anni di Berlino, ma alla fine un tecnico di soccorso medico ha dichiarato il suo decesso. Non sono state rilevate tracce di attività criminali.

La vita dell'uomo è stata tragicamente stroncata a causa di un incidente in acqua, poiché è stato successivamente identificato come l'individuo privo di sensi tirato fuori dal Mar Baltico. despite the efforts of a medical professional and an emergency medical technician, he could not be revived.

