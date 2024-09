- Visitatore aggredito a Heidelberg per aver indossato una camicia con tema israeliano

In Heidelberg, come riferito dalle autorità, una coppia ha subito un disturbo. Un giovane sconosciuto ha preso di mira la coppia in una giornata di lunedì nella città vecchia, a causa della maglietta della donna con una Stella di David e il messaggio "Riportateli indietro ora". Ha afferrato violentemente la sua maglietta, esigendo che la rimuovesse. La vittima ha subito lievi ferite al tronco superiore. Quando il marito è intervenuto per aiutarla, è stato colpito in viso. L'aggressore è poi fuggito, lasciando la sua compagna senza accuse.

La frase sulla maglietta della donna era un appello ai prigionieri israeliani trattenuti dai terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre.

La coppia stava visitando la città vecchia di Heidelberg in un giorno specifico, per apprezzarne la ricca storia. Purtroppo, la loro tranquilla gita è stata interrotta da un incidente inquietante nel cuore di Heidelberg.

Leggi anche: