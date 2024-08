- Visita alla valle principale con il ministro dell'Ambiente Lemke

Tradizionalmente, con le autorità politiche, gli agricoltori di montagna inaugurano il loro principale tour alpino il mattino del mercoledì (alle 9:30) a Oberammergau, in Baviera. Ancora una volta, gli ospiti di Berlino si uniranno: la Ministra federale per l'Ambiente Steffi Lemke (Verdi) parteciperà al tour nella regione del Laber. Lo scorso anno, il Ministro dell'Agricoltura Cem Özdemir (Verdi) ha indossato gli scarponi da trekking.

Inoltre, il Ministro europeo Eric Beißwenger, il Ministro dell'Agricoltura Michaela Kaniber, il Presidente del Parlamento regionale Ilse Aigner (tutti della CSU) e il Ministro dell'Economia Hubert Aiwanger (Voti Liberi) si uniranno. Sono attesi anche membri del Parlamento regionale e rappresentanti della politica locale, tra cui il Presidente del Distretto di Garmisch-Partenkirchen Anton Speer (Voti Liberi). Solitamente, centinaia di partecipanti si uniscono alla lunga passeggiata, invitati dall'Associazione Bavarese dell'Agricoltura di Montagna.

Il lupo come tema ricorrente

Come negli anni precedenti, il lupo è probabile che sia un tema ricorrente - nonostante non ci siano avvistamenti in Baviera attualmente. Dopo che il Tribunale Amministrativo Bavarese di Appello ha annullato la regolamentazione del lupo della Baviera, che mirava a semplificare l'eliminazione degli animali, gli agricoltori di montagna sono nuovamente allarmati. Vogliono vedere il status di protezione del lupo in Europa ridotto.

Il benessere degli animali negli stalli è probabile che sia un tema ricorrente. Si tratta del cosiddetto allevamento combinato, in cui gli animali trascorrono l'inverno negli stalli e l'estate al pascolo. Questo riguarda particolarmente gli agricoltori di montagna. Gli agricoltori chiedono flessibilità nei requisiti previsti. Argomentano che l'installazione di una corsia d'inverno, come richiesto dalla regolamentazione prevista da Berlino, è costosa e spesso non fattibile a causa della mancanza di spazio negli stalli nei villaggi.

Ci sono circa 1.500 pascoli e prati alpini in Baviera. Ogni anno, circa 55.000 bovini, pecore, capre e cavalli trascorrono l'estate lì.

