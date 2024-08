- Virus del Nilo occidentale trovato nei cavalli nel Brandeburgo

In Brandeburgo, tre cavalli hanno dato risultati positivi per il virus West Nile. La malattia degli animali era già stata rilevata in due cavalli nel distretto di Potsdam-Mittelmark la scorsa settimana, ha dichiarato un portavoce del distretto su richiesta. Venerdì è stato segnalato un terzo caso. I tre animali provenivano da un maneggio nella zona del "Berliner Speckgürtel".

Animali con sintomi visibili

I cavalli hanno mostrato sintomi nervosi, come tremori, zoppia e collasso, secondo il portavoce. Sembra che abbiano perso il controllo delle loro zampe, ha spiegato il portavoce. La maggior parte dei cavalli infetti non presenta sintomi clinici, come gli esseri umani.

Virus comune negli uccelli

Il virus West Nile è una malattia degli animali segnalabile che può anche essere trasmessa all'uomo. Colpisce principalmente gli uccelli. La trasmissione avviene principalmente attraverso le punture delle zanzare. Negli uccelli, un'infezione spesso rimane asintomatica: "In un certo numero di specie di uccelli, ciò porta a epidemie di massa con esito fatale", ha detto il portavoce. A differenza dei cavalli, non esiste un vaccino per gli uccelli e gli esseri umani.

Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI), si presume che il virus sopravviva con successo durante l'inverno in zanzare autoctone in Germania. Ci sono indicazioni che il virus si è stabilito a Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Sassonia. Dal 2019 ci sono stati casi isolati di infezione umana. Secondo l'Istituto Robert Koch, solo una piccola percentuale di coloro che sono infetti presenta sintomi.

