- Virus del Nilo occidentale rilevato negli equini a Lujohov

Nella regione di Wendland, è stato identificato un cavallo con il virus West Nile. La malattia equina è stata identificata nell'area di Luechow, come ha riferito il distretto di Luechow-Dannenberg. L'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) ha confermato la presenza del virus. In generale, molti cavalli colpiti non mostrano sintomi, ma alcuni possono avere gravi problemi neurologici come instabilità, tremori e debolezza, fino al collasso.

Comune negli uccelli

Il virus West Nile è una malattia degli animali segnalabile che può anche infettare gli esseri umani. Colpisce principalmente gli uccelli. La trasmissione principale avviene attraverso le punture di zanzara. Negli uccelli, l'infezione è spesso non rilevata. A differenza degli uccelli, non esiste un vaccino disponibile per i cavalli o per gli esseri umani.

Secondo l'FLI, si prevede che il virus sia sopravvissuto nei moscerini locali in Germania durante l'inverno. Ci sono indizi della presenza del virus a Berlino, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Sassonia. Dal 2019 sono stati segnalati occasionali casi umani. Secondo l'Istituto Robert Koch, solo una piccola percentuale di persone infette mostra sintomi.

Poiché il virus è comune negli uccelli, può anche colpire altri animali, come i cavalli, senza che se ne accorga. Nonostante l'assenza di un vaccino per i cavalli, le autorità sanitarie rimangono vigili per prevenire eventuali epidemie importanti.

