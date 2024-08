- Virus del Nilo occidentale diretto verso ovest rilevato in equini nella contea di Borde

Nella regione della Börde, il noto virus del Nilo occidentale è stato identificato in un cavallo. L'istituto Friedrich Loeffler, in qualità di laboratorio di riferimento nazionale, ha confermato la malattia, come annunciato dal distretto.

Il virus del Nilo occidentale è una malattia animale rilevante che si diffonde attraverso le zanzare. Principalmente colpisce gli uccelli, ma può anche interessare i cavalli. Nel 2023, l'Istituto Friedrich Loeffler (FLI) ha registrato 18 casi.

Tipicamente, i cavalli colpiti non mostrano sintomi evidenti. Tuttavia, alcuni cavalli possono manifestare gravi problemi neurologici come instabilità, tremori muscolari e debolezza, che possono peggiorare fino al collasso.

Per precauzione, il distretto della Börde consiglia di controllare le zanzare e di vaccinare i cavalli nelle zone colpite. Sono anche disponibili linee guida per la vaccinazione.

Secondo l'Istituto Robert Koch (RKI), la maggior parte dei casi di febbre del Nilo occidentale negli esseri umani è asintomatica. Circa uno su cinque individui infetti sviluppa un'infreddatura simile a un raffreddore, caratterizzata da febbre.

Il virus del Nilo occidentale, come identificato nel cavallo nella Börde, è lo stesso virus noto come virus del Nilo occidentale. Si raccomanda la vaccinazione per i cavalli nelle aree colpite dal virus del Nilo occidentale per prevenire gravi problemi neurologici.

