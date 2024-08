- Violenza non provocata a Maiorca: potenziale coinvolgimento di agenti di Essen?

Poliziotti Tedeschi Accusati di Aver Brutalmente Assalito un Tassista a Mallorca

Agenti di Essen sono sospettati di aver attaccato senza pietà un tassista a Mallorca. Quattro individui di origine tedesca sono stati fermati poco dopo l'incidente, avvenuto nelle prime ore di martedì, come riferito dalla polizia dell'isola turistica spagnola. La centrale di polizia di Essen sta attualmente indagando se i sospetti turisti siano effettivamente ufficiali di polizia tedesca. "Siamo a conoscenza della situazione," ha dichiarato un portavoce dell'Agenzia Tedesca di Stampa. "C'è un sospetto, non è da escludere."

Secondo fonti vicine all'Agenzia Tedesca di Stampa, almeno due dei sospetti sono ufficiali di polizia di Essen (Renania Settentrionale-Vestfalia) che si trovavano sull'isola per motivi personali. Il quotidiano locale "Rheinische Post" aveva precedentemente riferito questo. L'aggressione al 71enne mallorchino è stata causata da un cellulare smarrito, che il tassista non aveva, come confermato in seguito dalla polizia spagnola. Tutti e quattro i sospetti sono poi tornati nel loro paese d'origine.

Il tassista José María P. ha raccontato alla "Mallorca Zeitung" che pensava lo avrebbero ucciso. Gli aggressori hanno affermato di essere ufficiali di polizia tedeschi e gli hanno mostrato i loro tesserini, ha raccontato il 71enne, che si trova attualmente in cura a Palma con un braccio e due costole rotte, occhi neri, diverse ferite e numerosi lividi. L'arrivo della vera polizia gli ha salvato la vita.

L'incidente è stato segnalato anche dalla "Mallorca Magazin" e da altri media locali, nonché dalla televisione di stato spagnola RTVE. La polizia di Mallorca ha aperto un'indagine, che potrebbe avere conseguenze severe per i tedeschi. Il figlio della vittima ha riferito in televisione spagnola che suo padre potrebbe perdere un occhio. La legge spagnola prevede pene detentive da tre a sei anni per lesioni gravi.

Tutto è iniziato a Ballermann

Secondo la vittima, tre dei quattro sospetti sono saliti sul suo taxi in Schinkenstraße, la strada principale del party a Ballermann, diretti verso il centro dell'isola. "Due di loro erano molto ubriachi." I rimanenti tre del gruppo di sette passeggeri sono saliti sul taxi di un collega.

Al momento del pagamento, è scoppiata una discussione, secondo la polizia e la vittima. Uno dei tedeschi ha affermato di aver perso il suo telefono e ha accusato il tassista di averlo rubato. All'inizio, tutto era tranquillo, ha detto il tassista. "Hanno diviso il conto e hanno lasciato una generosa mancia. Li ho anche aiutati a portare fuori i due passeggeri ubriachi." Tuttavia, i problemi sono sorti quando uno dei passeggeri si è accorto che il suo telefono era scomparso.

"Tre altre persone sono uscite dall'hotel," ha spiegato José María dal suo letto d'ospedale ai giornalisti. "Abbiamo capovolto il taxi e cercato il telefono. Non abbiamo trovato nulla, ma sono stato comunque picchiato brutalmente."

Al momento dell'arrivo della polizia in un hotel di campagna a Petra, circa 40 chilometri a est di Palma, uno dei tedeschi avrebbe offerto al tassista e alla polizia del denaro per far cadere le accuse, secondo i resoconti dei media. Questa presunta tangente ha portato all'arresto iniziale di uno dei tedeschi, seguito dai suoi compagni.

"Non vuole vederli più sdraiati sulla spiaggia"

"L'entità di tali incidenti, particolarmente alla luce delle crescenti proteste contro il turismo di massa, influisce sulla percezione dei tedeschi e dei turisti stranieri in generale, non solo a Mallorca, ma in tutta la Spagna, come dimostrato dalle parole di un tassista: 'Per 40 anni ho portato i tedeschi in giro per Mallorca. Non ho mai avuto problemi con loro. Nemmeno durante i turni di notte a Playa de Palma,' ha detto alla 'Mallorca Zeitung'. 'La gente spesso mi chiedeva cosa pensassi dei tedeschi. Li ho sempre lodati. Ora, non voglio vederli

