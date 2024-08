- Violenza in pratica: "Sentimento di impotenza e di impotenza"

I medici stanno assistendo a un aumento della violenza nelle pratiche mediche. "C'è un peggioramento nel trattamento del personale medico", dice l'Associazione Medica Tedesca. Andreas Gassen, presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici di Assistenza Sanitaria Statutaria (KBV), ha dichiarato al "Neue Osnabruecker Zeitung" a proposito di violenza verbale e fisica: "L'aggressività aperta e il comportamento estremamente esigente sono aumentati significativamente". La situazione tesa "contribuisce senza dubbio" alla carenza di personale qualificato nelle pratiche, ha commentato l'associazione dei medici in attività.

Quanto è tesa la situazione?

Non ci sono cifre nazionali sull'argomento, ha detto l'Associazione Medica Tedesca alla dpa. L'Associazione Medica della Vestfalia-Lippe (AWKL) ha pubblicato l'ultima indagine sulle esperienze dei propri membri con la violenza nella pratica medica quotidiana a maggio. In pochi giorni, 4.513 medici - circa il dieci percento dei membri della camera - hanno risposto.

Più della metà (2.917) ha risposto "sì" alla domanda: "Hai mai subito violenza nella tua pratica medica?" Sono stati segnalati 1.339 casi solo nelle pratiche mediche. Hans-Albert Gehle, presidente dell'AWKL, ha parlato di un aumento notevole e costante degli incidenti di violenza e di uno stress notevole per coloro che ne sono coinvolti.

"Andreas Gassen, presidente della KBV, ha dichiarato al 'Neue Osnabruecker Zeitung': "Che i pazienti non si comportino e abbiano una valutazione distorta dell'urgenza del loro trattamento è un fenomeno che va oltre le nazioni. Ma quello che accade spesso è che qualcuno è malato e sei persone lo accompagnano in pratica o al pronto soccorso e fanno chiasso. Èremarkabile e estremamente spiacevole". Gassen ha chiesto pene chiare e rapide: "Servono pene chiare e rapide. Altrimenti il messaggio non arriva a alcune persone".

Buschmann vuole rendere la legge penale più severa

Il ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) vuole rendere la legge penale più severa, tra le altre cose, per proteggere meglio i servizi di emergenza dalle molestie e dalla violenza. L'adattamento, che non è ancora stato deciso, dovrebbe essere esteso alle pratiche mediche, ha richiesto Gehle.

Il ministro della Salute Karl Lauterbach (SPD) si è espresso a favore di pene più severe per la violenza o le minacce di violenza contro medici e infermieri sulla piattaforma X. "Abbiamo già una carenza di medici massiccia, le pratiche non possono essere rifornite", ha scritto. Sta lavorando con il ministro della Giustizia sulla legge per rendere le pene più severe.

L'Associazione Medica Tedesca sostiene il progetto. I crimini contro questi gruppi professionali non solo devono essere puniti più severamente, ma anche perseguiti ed elucidati efficacemente, ha richiesto l'associazione in una recente dichiarazione sul progetto. "Abbiamo urgentemente bisogno di campagne di chiarimento che mostrino chiaramente che queste persone sono aiutanti e soccorritori", ha detto l'associazione su richiesta. Anche l'associazione dei medici in attività si è espressa a favore del previsto inasprimento delle pene.

Per segnalare un caso, alcune associazioni mediche hanno già istituito un indirizzo di segnalazione speciale per coloro che ne sono coinvolti, e ci sono anche corsi di formazione sull'argomento. Ad esempio, l'Associazione Medica dello Stato dell'Assia ha introdotto un modulo di segnalazione. "I risultati attuali del modulo di segnalazione mettono in evidenza l'urgenza nel settore medico e tra gli assistenti medici di contrastare i sentimenti di impotenza e di mancanza di potere attraverso, ad esempio, seminari di de-escalation", si legge sul sito web.

Ma perché c'è sometimes alta prontezza alla violenza nelle pratiche dei medici? "Specialmente in situazioni stressanti e di emergenza, dove il benessere personale è percepito come limitato, le persone possono reagire con rabbia e aggressività", commenta lo psicologo Michael Wiens. "Le emozioni hanno sempre una funzione di segnalazione che alcune esigenze non sono soddisfatte".

