- Violenza domestica: 35 milioni di euro per le vittime

Persone colpite da abusi in famiglie, famiglie affidatarie e adottive sono destinate a ricevere un totale di 35 milioni di euro in pagamenti di riconoscimento, secondo la proposta di una commissione di esperti a Monaco. La commissione ha sviluppato un concetto e una procedura per il pagamento di questi pagamenti di riconoscimento alle persone colpite - le proposte saranno presentate al comitato del consiglio comunale della città il prossimo mercoledì, ha annunciato la città di Monaco.

I pagamenti sono destinati a beneficiare coloro che sono stati collocati in famiglie, famiglie affidatarie o adottive dall'ufficio di assistenza minorile della città e che ancora soffrono per la violenza subita lì.

Segnali per la consapevolezza pubblica

"Speriamo che attraverso il pagamento di pagamenti di riconoscimento alle persone colpite dalla violenza e dagli abusi nell'infanzia, non solo forniamo sollievo finanziario nelle loro vite, ma anche che queste storie siano percepite e riconosciute a livello pubblico", ha dichiarato la sindaca di Monaco, Verena Dietl (SPD).

Tuttavia, per un trattamento equo e indipendente dei crimini e delle mancanze del passato, questo deve essere reso obbligatorio da un'autorità superiore. "La città di Monaco ha già dimostrato molto impegno e dedizione in questo campo e sta inviando un chiaro segnale con i pagamenti di riconoscimento come pagamenti volontari", ha dichiarato Dietl.

La commissione sviluppa i criteri

In autunno 2021, il consiglio comunale ha istituito la commissione per indagare sugli incidenti in famiglie, famiglie affidatarie e adottive. La commissione di esperti ha già ricevuto fondi dal bilancio della città per l'aiuto immediato alle persone colpite per un importo di 4,3 milioni di euro.

Dal dicembre 2023, la commissione sta lavorando con esperti di trauma e psicoterapia, protezione delle vittime e medicina legale per specificare i criteri in base ai quali verranno distribuiti i pagamenti di riconoscimento. Propone ora un budget di 35 milioni di euro per i pagamenti di riconoscimento, che saranno sottoposti a revisione da un comitato indipendente e saranno presentati al consiglio comunale in forma anonima.

