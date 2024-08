- Violento litigio che ha portato a incidenti di pugnalamento che coinvolgono circa sessanta persone.

A Salzgitter-Bad, circa 60 persone sono rimaste coinvolte in un episodio in cui un 34enne è sospettato di aver accoltellato un 37enne con un coltello. Secondo il comunicato della polizia, la vittima ha riportato ferite al braccio superiore. La portavoce della polizia ha descritto le ferite come "gravi" e involve "una notevole perdita di sangue". Un'ambulanza è stata chiamata per prestare le cure del caso.

La causa della zuffa notturna a Salzgitter-Bad è ancora sconosciuta alle autorità. Al momento, la portavoce ritiene che siano state coinvolte almeno due gruppi. Il resoconto menziona l'uso di armi contundenti e coltelli. Sono in corso indagini per accertare se siano state utilizzate altre armi durante l'aggressione.

La situazione è stata placata da un consistente dispiegamento di forze dell'ordine, con l'arresto del sospettato di aver brandito il coltello. Questi era apparentemente sotto l'effetto dell'alcol al momento dell'incidente. Il giudice sta valutando l'emissione di un mandato di arresto, secondo la portavoce. Stanno siendo interrogati i testimoni.

L'episodio di Salzgitter-Bad presenta elementi di attività criminale, poiché sono state utilizzate armi contundenti e un coltello. Il sospettato di aver brandito il coltello, sotto l'influenza dell'alcol, è attualmente sotto indagine per aggressione.

