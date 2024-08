- Violenti accidenti a coltello contro donne a Berlino

Episodi Sinistri a Berlino: Due Donne Perse in Attacchi a Coltello, Probabilmente Opera dello Stesso Aggressore

In una serie di eventi inquietanti, due donne sono state apparentemente uccise in una settimana a Berlino, entrambe sospettate di essere state vittime di un aggressore maschio. In una notte di venerdì nel distretto di Friedrichsfelde, una donna di 28 anni ha perso la vita a seguito di un attacco a coltello. Questo tragico evento è seguito da vicino all'allegato omicidio a coltello di una donna di 36 anni a Berlin-Zehlendorf da parte del suo ex marito pochi giorni prima. Un altro attacco a coltello a una donna è avvenuto nel distretto di Reinickendorf, ma fortunatamente la situazione è stata scongiurata prima che peggiorasse.

Il Destino della 28enne Sigillato in un Corridoio

In una notte di venerdì, la donna di 28 anni è stata trovata con ferite gravi in un corridoio di un edificio residenziale, come riferito dalla procura e dalla polizia. Purtroppo, i tentativi di rianimazione sono risultati vani e la donna è morta in ospedale poco dopo. Secondo "Bild", questa situazione tragica si era verificata in precedenza.

Un sospetto di 45 anni è stato arrestato dalla polizia, che ha confermato di essere stato il partner precedente della donna deceduta. Il sospetto è accusato di aver accoltellato la donna di 28 anni più volte con un coltello e di averle inflitto ferite gravi. È stato trovato prove di abusi domestici nella loro relazione, secondo Sebastian Büchner, portavoce della procura di Berlino, che ha parlato con l'Agenzia tedesca di stampa. Il sospetto è attualmente in custodia presso la polizia. I due figli della donna da una relazione precedente non erano presenti sulla scena durante l'incidente.

La nazionalità della donna non è stata determinata dal portavoce della procura. Un'indagine per omicidio è in corso, che coinvolge sia l'unità di omicidio che la procura di Berlino.

Orizzonte dell'Inferno Pochi Giorni Prima

Pochi giorni prima, in una notte di mercoledì, una donna è stata trovata accoltellata a morte in una strada del distretto di Zehlendorf di Berlino, apparentemente per mano del suo ex marito. La madre di quattro figli di 36 anni ha perso la vita in questo atto di violenza insensata. L'uomo di 50 anni è ora in custodia presso la polizia.

La polizia sospetta un "femicidio", ovvero che la donna sia stata uccisa a causa del suo genere. La violenza domestica da parte di un partner o ex partner è uno dei motivi più frequenti.

La vittima aveva subito in precedenza abusi fisici da parte del marito. Alla fine, si è separata da lui e ha ottenuto un'ordinanza restrittiva e un'ordinanza di non contatto attraverso il tribunale.

Tentato Omicidio

Il giorno successivo, si è verificato un altro accoltellamento. Un uomo ha attaccato una donna in un appartamento a Berlino con un coltello da cucina e ha tentato di strangolarla. La polizia e la procura trattano questo come un tentato omicidio, che si è verificato nel distretto di Reinickendorf venerdì sera.

I due figli della donna, un 8enne e un 9enne, sono fuggiti in strada per cercare aiuto e hanno incontrato casualmente ufficiali di polizia. L'uomo, che stava ancora attaccando la donna al momento, è stato arrestato dagli ufficiali.

La donna ha riportato ferite ed è stata portata in ospedale, mentre il sospetto è ora in custodia presso la polizia. Entrambi i soggetti sono ritenuti di origine ghanese, secondo le autorità.

La donna aveva accolto il sospetto come ospite per una settimana prima dell'incidente, ha rivelato Büchner. Al momento, non è chiaro se l'uomo e la donna avessero una relazione precedente oltre alla loro conoscenza. Sono in corso indagini per determinare se l'uomo debba essere ricoverato in una struttura psichiatrica invece che essere trattenuto.

Chiamata all'Azione per Proteggere le Vittime

Lisa Paus, la ministra federale della famiglia, ha espresso preoccupazione per la violenza in aumento contro le donne in Germania. "Il nostro paese sta lottando con un grave problema di violenza contro le donne, che deve essere risolto", ha detto la politica dei Verdi. "Abbiamo bisogno di più di un pacchetto di sicurezza contro gli attentati terroristici con coltelli; abbiamo bisogno anche di misure per prevenire e proteggere le donne dalla violenza".

Sta lavorando su un cosiddetto "Decreto di Assistenza alla Violenza", che fornirebbe assistenza a tutte le vittime di violenza.

La senatrice della giustizia di Berlino, Felor Badenberg, ha lanciato un appello all'azione, dicendo: "Dobbiamo finalmente affrontare questi brutali omicidi di uomini contro le donne". Li ha definiti "puro misoginia". Badenberg ha invitato il ministro della giustizia a incorporare i braccialetti elettronici nel Decreto di Protezione dalla Violenza come mezzo per sorvegliare i perpetratori.

Ci sono discussioni in corso a livello statale su come e se le modifiche legislative e le misure preventive potrebbero essere implementate per affrontare il problema.

Il ministro della giustizia Marco Buschmann (FDP) aveva precedentemente espresso il suo sostegno all'uso dei braccialetti elettronici per contrastare la violenza domestica e si è detto aperto all'esplorazione del loro potenziale utilizzo. Tuttavia, gli stati hanno giurisdizione sulla legge sulla polizia e sull'uso dei braccialetti elettronici. Sta attualmente esaminando la possibilità di un quadro legale federale per la loro implementazione.

Decisioni recenti della corte sui casi di omicidio di donne da parte dei parenti a Berlino

Lo scorso anno, due fratelli dell'Afghanistan hanno ucciso la loro sorella a Berlino a causa del suo desiderio di indipendenza, suscitando indignazione generale. I fratelli hanno nascosto il suo corpo in una valigia e lo hanno trasportato in Germania meridionale, dove lo hanno sepolto in un bosco. La corte ha condannato i fratelli all'ergastolo.

Nel 2023, il marito di una donna afghana con sei figli è stato condannato all'ergastolo per averla uccisa per vendetta. La corte ha stabilito che la considerava di sua proprietà e lo ha condannato per il suo comportamento egoista, astuto, manipolativo e malvagio.

