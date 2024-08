- Violente risse a Erfurt

Intorno alle 20 persone hanno preso parte a una accesa discussione vicino al centro della città di Erfurt nelle ore serali. Tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 31 anni, sono stati temporaneamente trattenuti secondo i rapporti della polizia, che sta indagando su possibili violazioni come disturbo della quiete pubblica e lesioni gravi.

Durante lo scontro fisico, i partecipanti hanno utilizzato anche oggetti come armi. Inizialmente, un sospetto di 21 anni ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e aggredito da due uomini, di 20 e 31 anni, che hanno utilizzato i pugni e lanciato pietre contro di lui. In seguito, i partecipanti hanno utilizzato bastoni e sbarre. Le motivazioni dello scontro sono ancora in corso di indagine.

Tra i partecipanti alla discussione c'erano uomini e ragazzi, con tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 31 anni, che sono stati temporaneamente trattenuti. Il sospetto di 21 anni è stato aggredito da due uomini, che facevano parte del gruppo di uomini e ragazzi coinvolti nello scontro fisico.

