- Violazioni delle norme di lavoro illegali all' Hotel Dresda

Durante un'ispezione da parte degli ufficiali doganali in un hotel a Dresda, sono state scoperte dieci violazioni. Le persone che lavoravano come addetti alle pulizie, al personale di cucina, alla manutenzione o alla reception erano presenti illegalmente in Germania e non avevano un visto o un'autorizzazione di lavoro legittima, come dichiarato dalle dogane. Inoltre, due dei lavoratori illegali avevano mandati di arresto attivi, che sono stati eseguiti prontamente.

Sono state intraprese diverse azioni legali contro il proprietario dell'hotel. Tra queste, accuse di traffico in dieci casi, oltre all'assunzione di cittadini stranieri senza autorizzazione e senza documenti di residenza appropriati su larga scala.

Il proprietario dell'hotel è stato accusato di traffico di persone dai Paesi Bassi, poiché sono stati scoperti dieci lavoratori non autorizzati provenienti da questo paese. In seguito, l'ambasciata olandese in Germania è stata informata della situazione e ha fornito assistenza per affrontare il problema.

Leggi anche: