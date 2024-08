- Vino d'oca: ripetutamente riconosciuto e richiesto per le foto

Dopo il suo trasferimento, il lungo tempo consigliere di Papa Benedetto XVI, Georg Gänswein, è stato accolto più calorosamente dalla gente di Friburgo di quanto avesse previsto. "Ho avuto molti incontri amichevoli, gradevoli e simpatici. Spesso venivo riconosciuto, avvicinato e non di rado chiesto per una foto insieme," ha detto Gänswein al "Badische Zeitung". Era felice di accontentare i suoi fan.

Si aspettava reazioni più fredde. "A mia sorpresa, queste non si sono materializzate. Mi ha fatto bene e mi ha anche aiutato a sentirmi di nuovo a casa nella mia vecchia patria," ha detto Gänswein.

Le voci che fosse un conservatore che aveva difficoltà con il Papa e i credenti comuni erano, secondo lui, infondate. La sua esperienza con la gente era stata positiva. "Non sono stato mai avvicinato o addirittura insultato - come a dire: 'Cosa ci fa qui?'" ha detto l'arcivescovo.

Il trasferimento visto come esilio

Il Papa Francesco aveva trasferito il lungo tempo segretario privato del suo predecessore nella città del Baden meridionale - ma senza un posto. In precedenza, Gänswein aveva espresso delusione nei confronti del Pontefice in un libro e aveva pubblicato alcune lettere private. Friburgo è la diocesi di origine del nativo svevo.

Gänswein aveva lottato con il trasferimento e aveva descritto il periodo come esilio in un'intervista precedente. Era stata un'esperienza personale amara, ha detto ora. Si era sentito solo e tagliato fuori. Tuttavia, vivere nel seminario di Friburgo era stato semplice e armonioso. Poteva anche continuare a utilizzare il suo appartamento lì dietro pagamento di una quota.

Gänswein: Imparare la lingua lituana

A metà giugno, la Santa Sede ha annunciato che Gänswein sarebbe stato il futuro ambasciatore del Vaticano nei Paesi baltici. Il 68enne rappresenterà gli interessi del Vaticano in Lituania, Estonia e Lettonia come nunzio apostolico.

Un compito che non si aspettava, ma per cui si sta preparando. Gänswein era già stato a Roma per parlare con i superiori del Vaticano e aveva ottenuto letteratura sui Paesi baltici.

"Sto anche imparando la lingua lituana. Voglio essere in grado di celebrare la Santa Messa in lituano e parlare le preghiere cattoliche basilari," ha detto.

