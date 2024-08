Vinesh può sperare per una medaglia dopo 100 grammi di shock

Finale Storico, Squalifica per Eccesso di Peso, Dimissioni Emozionali - La lottatrice indiana Vinesh fa onde all'Olimpiade di Parigi. Avrà un lieto fine con una medaglia?

La lottatrice indiana Vinesh, squalificata dalle Olimpiadi per eccesso di peso, può ancora sperare in una medaglia. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha annunciato che è in corso una procedura, si è tenuta un'udienza con le parti interessate e una decisione verrà probabilmente presa entro la fine dei Giochi di Parigi. Si riporta che Vinesh sta chiedendo una medaglia d'argento condivisa.

La 29enne aveva raggiunto per la prima volta nella storia dell'India la finale olimpica martedì. Tuttavia, la mattina del secondo giorno di competizione, è stata trovata 100 grammi sopra il peso consentito di 50 chilogrammi. Vinesh è stata quindi squalificata. La sua avversaria cubana della semifinale Yusneylis Guzman Lopez ha preso il suo posto nella finale, ha perso e ha ricevuto l'argento. La delegazione indiana ha presentato un reclamo alla United World Wrestling (UWW), ma è stato infruttuoso.

Ritiro Dopo il Dramma sulla Bilancia

La fine drammatica del sogno d'oro dell'indiana ha suscitato scalpore, soprattutto a causa delle misure prese in precedenza. Tra le altre cose, i capelli dell'atleta sono stati tagliati. Tutto invano. A causa del rischio di disidratazione, è finita anche in ospedale. Vinesh ha poi annunciato il suo ritiro, dicendo: "La lotta ha vinto, io ho perso. I miei sogni sono infranti, non ho più forze per continuare", su X.

La divisione ad hoc del TAS non è stata in grado di prendere una decisione sulla protesta della squadra indiana prima della finale di mercoledì a causa dei tempi stretti, ha annunciato il tribunale sportivo. Il respondente in questo caso, la UWW, dovrà essere sentito per primo. Questo verrà fatto ora. Dopo il dramma, Vinesh può ancora sperare.

Despite being disqualified from the Olympic Games due to excess weight, Vinesh might still have a chance to win a medal, as a hearing at the Court of Arbitration for Sport (CAS) is underway. The Indian wrestler, who reached the historic final and was replaced by her Cuban semi-final opponent after her disqualification, is seeking a shared silver medal.

Leggi anche: