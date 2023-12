Vin Diesel accusato di violenza sessuale in una causa intentata dalla sua ex assistente

La causa civile, depositata giovedì presso la Corte Superiore di Los Angeles e ottenuta dalla CNN, deriva da un incidente avvenuto nel 2010 in cui l'ex assistente di Diesel, Asta Jonasson, sostiene che Diesel l'abbia costretta a entrare in una suite d'albergo e si sia masturbato davanti a lei.

La Jonasson ha citato in giudizio Diesel, la sua società One Race Productions e la sorella di Diesel, Samantha Vincent, per aggressione sessuale, creazione di un ambiente di lavoro ostile, supervisione negligente e licenziamento illegittimo.

Secondo la causa, la donna chiede l'imposizione di una sanzione civile di 10.000 dollari per ogni violazione.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Diesel per un commento.

Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com