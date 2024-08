- Villa Unseld a Francoforte è in vendita dalla Suhrkamp Verlag.

Gli eventi della Fiera del Libro a Villa Unseld sono temporaneamente sospesi, poiché Suhrkamp Verlag ha venduto la proprietà a un acquirente privato. La direttrice delle comunicazioni Tanja Postpischil ha commentato alla DPA: "Abbiamo lottato molto con questa decisione".

La casa editrice si era trasferita da Francoforte più di 15 anni fa, lasciando la villa vuota, ad eccezione della reception annuale della Fiera del Libro.

Celebre per gli incontri della Fiera del Libro

Fino all'anno scorso, ogni mercoledì durante la fiera del libro, i critici si riunivano nella vecchia dimora del publisher Siegfried Unseld, dove ascoltavano un autore presentare estratti delle loro ultime pubblicazioni. La Suhrkamp Verlag sta cercando alternative per gli incontri futuri dei critici; tuttavia, ci sarà una pausa quest'anno.

La casa editrice sta cercando attivamente un nuovo concetto per utilizzare lo spazio. "Purtroppo, i nostri sforzi non hanno ancora dato i loro frutti", ha rivelato Postpischil. Una conversione in uffici non era fattibile al momento della loro partenza. Fonti precedenti, tra cui "Frankfurter Allgemeine Zeitung" e Hessischer Rundfunk, avevano già menzionato questo.

Unseld era un editore celebrato

Da 1959 fino alla sua morte nel 2002, Siegfried Unseld ha servito come direttore della Suhrkamp Verlag mentre risiedeva e lavorava nella villa. Unseld è stato uno dei principali editori della storia tedesca post-bellica. Alla Suhrkamp, ha pubblicato opere di luminari come Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Martin Walser, Ingeborg Bachmann e Thomas Bernhard.

Con la vendita, la Suhrkamp Verlag, ora con sede a Berlino, chiude il suo ultimo capitolo a Francoforte.

