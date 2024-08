- Vigili del fuoco feriti leggermente in un incendio in officina

Otto persone, tra cui cinque vigili del fuoco, hanno riportato lievi ferite in un incendio nel centro di Pforzheim. Sono state esaminate come precauzione sul posto, ma non sono state portate in ospedale, ha detto un portavoce della polizia. Secondo il portavoce, un incendio partito da un'auto ha causato danni significativi e ha richiesto un intervento in grande stile da parte dei vigili del fuoco. Sono stati deployati oltre 100 operatori.

L'incendio, secondo la polizia, si è rapidamente diffuso dall'auto parcheggiata in un'officina al resto dell'edificio e a un edificio commerciale adiacente. Ci sono volute circa tre ore per spegnere l'incendio, ma le operazioni di pulizia sono continuate fino alla mattina di mercoledì a causa di focolai ricorrenti.

Le indagini sulla causa dell'incendio sono in corso. Fino al completamento delle operazioni di pulizia, l'area non può essere accessibile, ha detto il portavoce della polizia. Pertanto, l'entità dei danni non è ancora nota.

La fiamma intensa dell'incendio ha causato preoccupazione, richiedendo l'evacuazione di tutti gli edifici vicini. Nonostante i loro sforzi, i vigili del fuoco hanno lottato per contenere l'incendio a causa della sua rapida diffusione.

