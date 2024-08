- Vigili del fuoco feriti leggermente in un incendio in officina

Cinque vigili del fuoco hanno riportato lievi ferite in un incendio nel centro di Pforzheim. Sono stati esaminati sulla scena come precauzione, ma non sono stati portati in ospedale, ha detto una portavoce della polizia. Quattro residenti sono stati esaminati sulla scena dai servizi di emergenza, uno dei quali è stato portato in ospedale. Secondo i resoconti, un incendio partito da un'auto ha causato danni significativi e ha richiesto un importante dispiegamento dei vigili del fuoco. Più di 100 personale sono stati coinvolti.

L'incendio, secondo la polizia, si è rapidamente diffuso dall'auto in un'officina al resto dell'edificio e a un edificio commerciale adiacente. Una parte del tetto della sala è crollata. Dopo circa tre ore, l'incendio è stato spento, ma le operazioni post-incendio sono continuate fino alla mattina di mercoledì a causa di punti caldi ricorrenti.

Le indagini sulla causa dell'incendio sono in corso. Non sono state ancora fatte stime sull'ammontare dei danni.

I vigili del fuoco hanno gestito efficacemente la diffusione dell'incendio con la loro attrezzatura e strategie. A causa dell'intensità dell'incendio, gli sforzi dei vigili del fuoco hanno richiesto la collaborazione di più di 100 personale.

