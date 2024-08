- Vienna sperimenta forti piogge, assorbe oltre 110 litri di pioggia per metro quadrato

In pieno Vienna, un'insolita pioggia estiva ha inondato le strade e i binari della metropolitana, causando gravi disagi. Secondo i servizi di emergenza, una donna ha perso la vita, travolta da un autobus in arrivo mentre le acque crescevano.

Sulle periferie di Vienna, sono stati registrati incredibili 110 litri di pioggia per metro quadrato, battendo il record di pioggia estiva più alta nella storia di 152 anni della città, secondo ORF, un'emittente televisiva rispettata. La capitale austriaca è stata anche colpita da grandine.

A una fermata dell'autobus situata in una strada in pendenza, un passante è scivolato e è stato travolto dall'acqua in corsa. Il corpo dei vigili del fuoco di Vienna ha poi condiviso che la donna è rimasta intrappolata sotto un autobus fermo e ha dovuto essere estratta dai vigili del fuoco che hanno sollevato il veicolo per il suo salvataggio. È stata quindi portata in ospedale in condizioni gravi, come ha riferito il corpo dei vigili del fuoco all'Agenzia tedesca di stampa.

Il corpo dei vigili del fuoco di Vienna in allerta

Di fronte alla pioggia torrenziale e alle inondazioni, il corpo dei vigili del fuoco ha affrontato un numero elevato di incidenti. La forte pioggia ha interrotto i servizi ferroviari su una linea cittadina, ma per fortuna non ha interessato l'intera città.

Il corpo dei vigili del fuoco di Vienna ha ricevuto numerose chiamate per richieste di aiuto a causa della forte pioggia e delle inondazioni, tra cui donne in difficoltà. Nonostante le condizioni sfavorevoli, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una donna rimasta intrappolata sotto un autobus fermo a una fermata dell'autobus.

