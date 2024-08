- Vienna si offre di confortare Swiftties

La città di Vienna si prefigge di consolare i fan in viaggio di Taylor Swift offrendo loro hamburger gratuiti in un elegante locale di hamburger burger presentando i loro biglietti del concerto. Alcuni locali del posto stanno offrendo anche bevande gratuite ai "Swifties". Una catena di caffè si unisce offrendo un caffè gratuito. Gli appassionati di cultura possono entrare gratuitamente nella rinomata collezione Albertina con il loro biglietto Swift. Un negozio vintage offre il 20% di sconto sui suoi articoli usati. I bagni pubblici di Vienna offrono anche un affare: solo 2,60 euro, il prezzo più economico, i fan possono visitare una delle piscine all'aperto della città durante il fine settimana.

Despite the concert cancellations, not all fans are letting the fun of gathering with like-minded individuals be ruined. TV footage showed hundreds of Swift fans gathering at Vienna's St. Stephen's Cathedral to sing some of the American superstar's songs together.

