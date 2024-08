- Video sorveglianza dei raccoglitori di rifiuti a Ludwigshafen in futuro

Il video sorveglianza mobile è ora utilizzato dalla città di Ludwigshafen per contrastare gli abbandoni illeciti. Il progetto pilota, coordinato con il responsabile della protezione dei dati dello stato, è iniziato come previsto giovedì, ha annunciato la seconda città più grande della Renania-Palatinato. Una telecamera è stata installata su un'auto che si ferma in luoghi diversi per documentare le future violazioni. Il progetto è limitato a sei mesi, con un rapporto intermedio previsto dopo tre mesi. Secondo la città, si tratta di un'iniziativa unica a livello nazionale.

L'obiettivo è identificare i responsabili e infliggere multe. "Vogliamo prevenire l'abbandono di rifiuti, ma anche avere la possibilità di tenere accountable i responsabili", ha detto il sindaco Jutta Steinruck (indipendente). È frustrante per i dipendenti del comune e i residenti quando l'abbandono negligente rimane impunito. "Questo deve cambiare".

Il responsabile della protezione dei dati dello stato, Dieter Kugelmann, ha sottolineato che il progetto è stato approvato "dopo un attento esame e consultazione, data la situazione molto particolare". La città sta facendo uno sforzo notevole per proteggere i diritti delle "persone innocenti". Ad esempio, alcune aree dell'immagine video verranno pixellate e sfocate, e i periodi di archiviazione sono chiaramente definiti. Il luogo del veicolo sarà pubblicamente e visibilmente segnato come sorvegliato.

L'auto con la telecamera si sposta in diversi parcheggi per registrare le potenziali violazioni. Dopo l'identificazione dei responsabili, verranno inflitte multe per scoraggiare futuri abbandoni.

Leggi anche: