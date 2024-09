- Video russo di reclutamento militare incoraggia il rifiuto delle eccessive indulgenze dell'Occidente

Dall'invasione russa dell'Ucraina, il loro esercito ha iniziato a diffondere spot pubblicitari per attirare i maschi. L'ultimo video promuove una rappresentazione negativa della mascolinità e deride le moderne concezioni di virilità.

"Su cosa si basa la nostra forza?", domanda lo spot pubblicitario

Lo spot si apre con la frase "Su cosa si basa la nostra forza?". La scena iniziale mostra soldati dietro il loro carro armato, in contrasto con un giovane uomo in abbigliamento rosa con tatuaggi e orecchini. La sequenza passa quindi a un gruppo dall'aspetto cupo in trincea, seguito da un uomo in un caffè. Descritto come pieno di "delusioni" e sorseggiando un frullato alla banana, l'uomo nel caffè viene contrapposto a un fante che apre la sua carne in scatola con un coltello da combattimento sullo sfondo. Il video continua con confronti come "auto sportive contro carri armati" e "moda maschile contro fanteria".

In questo spot, vengono presi di mira gli uomini morbidi e indulgenti che conducono vite lussuose. Questo tema continua in un vecchio video in cui gli uomini sono stati rappresentati come che si consumano in paese o in un lavoro noioso, mentre l'eccitazione della guerra li attendeva. Tutti gli spot pubblicitari sono ben messi in scena, ma potrebbero risultare inquietanti per gli spettatori occidentali, poiché le dure realtà della guerra e dell'addestramento non vengono nascoste nelle immagini.

Video con riferimenti

Il nuovo spot contiene due riferimenti. Nella prima scena, un soldato determinato porta un orsacchiotto nello zaino. Questo fa riferimento a un video reale di un soldato russo con un orsacchiotto che sembra imperturbabile dopo essere stato colpito da schegge, accendendo una sigaretta. Il secondo riferimento proviene da uno spot pubblicitario di Nike di sette anni fa, che chiedeva "Di cosa sono fatte le nostre ragazze?". Lo spot si apre con una giovane ragazza sul palco, il cui canto inizialmente incarna i tradizionali tratti femminili ma diventa sempre più ribelle e sicuro di sé. Le immagini includono atlete femminili. "Siamo fatte di ferro, determinazione e passione - siamo fatte di lavoro duro e coraggio", proclamava lo spot. All'epoca, le femministe hanno elogiato lo spot. Tuttavia, oggi, l'esercito utilizza l'immagine dell'atleta femminile marziale per rafforzare la loro immagine eroica.

Ci sono già risposte contrapposte al nuovo video, come una versione che sostituisce le sequenze eroiche con immagini reali di soldati feriti e morenti. Inoltre, la chôce del'esercito russo su "temi queer" è stata criticata e derisa. Anche in un video precedente, uno dei supposti guerrieri stoici si è rivelato essere un modello di intimo, noto per le sue pose suggestive.

La narrazione dello spot promuove chiaramente l'idea di propaganda, implicando che la mascolinità moderna e il lusso siano debolezze. Inoltre, il video pubblicitario utilizza tecniche di propaganda facendo riferimento a un'altra opera di propaganda, lo spot Nike, per rafforzare l'immagine eroica del loro esercito.

