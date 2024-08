- Video musicale di "Flavor" con Jenna Ortega

Ethan-starring Sabrina Carpenter (25) ha regalato alcuni successi estivi con "Espresso" e "Beg for Me". Oggi, la cantante presenta il suo nuovo album "Bite-Sized" e il video musicale del suo nuovo singolo "Temptation". Il video ha già superato 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole due ore. E non è un caso - Carpenter ha coinvolto un collaboratore straordinario, l'attrice di "Wednesday" Jenna Ortega (21).

Nel video, si contendono un amico - e le cose si fanno piuttosto intense. Con versi come "Ho sentito che sei tornata con lui e se è così, dovrai assaggiarmi quando ti bacia", la tensione sale tra loro. Ortega spara a Carpenter, che cade da una finestra, viene bruciata e perde un braccio.

In una sequenza, l'amico di Ortega (interpretato da Rohan Campbell, 26) si trasforma in Sabrina Carpenter e si baciano. Quando Ortega la attacca con una sega, Carpenter si trasforma subito nell'amico, che cade in acqua e trova la morte. Al funerale di Carpenter e Ortega si avvicinano e se ne vanno con una tazza di caffè in mano.

Taylor Swift Endorses New Album

"Bite-Sized" è il sesto album in studio di Sabrina Carpenter. I primi due singoli, "Espresso" e "Beg for Me", hanno già raggiunto la vetta delle classifiche, rendendo Carpenter la prima donna a mantenere le prime due posizioni nella classifica UK singles per cinque settimane consecutive.

La rubacuori Taylor Swift (34), che ha sostenuto Carpenter nel suo "Era Tour" nel 2024, ha endorsement l'album "meraviglioso" venerdì attraverso la sua storia di Instagram: "Andate a sostenere la nostra ragazza", ha scritto Swift e ha fornito il link all'album.

