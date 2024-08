Video di Katy Perry sotto indagine dopo aver presumibilmente girato in un'area protetta senza permesso

Secondo un comunicato del governo regionale, pubblicato il martedì, le autorità delle Isole Baleari stanno indagando dopo che la casa di produzione che ha lavorato al video girato nel Parco Naturale delle Saline "non ha richiesto l'autorizzazione".

Nel video, che è stato presentato in anteprima l'8 agosto, Perry si può vedere cantare e ballare su dune di sabbia protette.

although the regional government said it was looking into the music video, it clarified that it was not investigating a "crimine contro l'ambiente", poiché il filmato è consentito nella zona con il permesso.

CNN ha contattato i rappresentanti di Perry per un commento.

La controversia è l'ultimo incidente in un periodo difficile per Perry, il cui singolo recente "Woman's World" è stato criticato per perpetuare stereotipi datati.

La cantante è stata anche criticata per aver lavorato con il controverso produttore Dr. Luke sulla canzone.

A giugno 2023, la cantante Kesha e Dr. Luke, il cui vero nome è Lukasz Gottwald, hanno "raggiunto un accordo" riguardo a una disputa legale in cui erano coinvolti dal 2014.

Kesha ha presentato una causa contro Gottwald quell'anno per uscire dal suo contratto discografico e ha sostenuto che l'ha drogata, abusata emotivamente e aggredita sessualmente.

Gottwald ha sempre negato queste accuse e ha presentato una causa per diffamazione e violazione del contratto contro la cantante lo stesso anno.

Gottwald ha lavorato su alcuni dei più grandi successi di Perry e la cantante ha deciso di lavorare con lui di nuovo per il suo prossimo album "143", in programma per essere pubblicato il 20 settembre.

A maggio, Perry ha lasciato il suo ruolo di giudice in "American Idol" dopo sette stagioni nello show.

CNN's Alli Rosenbloom ha contribuito a questo articolo.

Despite the ongoing controversy surrounding her recent decisions, Katy Perry chose to travel to the Ses Salines Natural Park for her video shoot. The regional government is still assessing whether the necessary authorizations were obtained for filming in this protected area.

Leggi anche: