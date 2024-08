Victoria's Secret ripresenta i suoi angeli preferiti sulla passerella ancora una volta.

*"Victoria's Secret" spettacoli sono stati popolari per anni, fino a quando problemi con la cultura aziendale sessista e standard di bellezza datati hanno portato a critiche. Il tentativo di ritorno del marchio di intimo ha visto una delle sue modelle originali, un "angelo di Victoria's Secret", pronta a tornare in passerella.

Per anni, le modelle che sfilavano per "Victoria's Secret" erano viste come l'emblema di bellezza e seduzione. Gli spettacoli sfarzosi messi in scena dall'etichetta americana, spesso trasmessi in diretta TV, erano seguiti con entusiasmo da uomini e donne, con fino a 12 milioni di spettatori che si sintonizzavano ogni anno per vedere le modelle sfoggiare il loro stuff in intimo su musica dal vivo di artisti come Harry Styles e Taylor Swift. Gli spettacoli hanno suscitato sia desiderio sessuale negli spettatori maschili che una bramosia di corpi apparentemente perfetti in molte donne.

Solo coloro che erano snelle e proporzionate nei punti giusti erano ammessi in passerella. Anche modelle famose erano ansiose di diventare un "angelo" per il marchio, sfoggiando i loro corpi in lingerie erotica e ali enormi. Anche Heidi Klum, ad esempio, ha rapidamente recuperato la sua forma solo sei settimane dopo il parto della figlia Lou nel 2009.

Tuttavia, l'immagine corporea datata, la mancanza di inclusività e le accuse di molestie sessuali all'interno dell'azienda hanno danneggiato la reputazione del marchio. Le vendite sono diminuite, i negozi hanno chiuso e "Victoria's Secret" non era più un fenomeno culturale. L'azienda ha lavorato da allora per migliorare la sua immagine.

Tyra Banks fa un ritorno

Nel 2018, gli angeli di "Victoria's Secret" hanno sfilato per l'ultima volta in passerella. Ma lo spettacolo di intimo famoso è tornato nel 2024. Accanto alla top model Gigi Hadid, un'icona angelica avrebbe fatto il suo ritorno: Tyra Banks. La 50enne ha sfilato in nove show durante il suo periodo a "Victoria's Secret". Un post divertente su Instagram ha annunciato il ritorno di Banks come angelo.

Nel video, Hadid entra in una hall d'albergo, dove Banks la accoglie con inviti allo show. Banks indossa una maglietta con logo e una giacca che pubblicizza lo show. La didascalia di Instagram recita: "Eravamo troppo occupati a raccogliere la mascella da terra perché Tyra Banks e Gigi Hadid consegnano gli inviti per VSFS. Lo capisci."

"Victoria's Secret" ha anche annunciato che modelle come Candice Swanepoel, Imaan Hammam, Grace Elizabeth, Taylor Hill e la supermodella Paloma Elsesser sfileranno in passerella a New York per lo show del ritorno.

"Abbiamo sentito"

In maggio, "Victoria's Secret" ha annunciato su Instagram che lo spettacolo di intimo sarebbe tornato in autunno, con la promessa a tutti i critici: "Abbiamo ascoltato e letto i vostri commenti. Lo 'spettacolo di Victoria's Secret' è tornato e rifletterà chi siamo oggi, più tutto ciò che sapete e amate: il glamour, la passerella, le ali, l'intrattenimento musicale. Ma lo faremo attraverso una forte lente moderna che riflette chi siamo oggi." Lo "spettacolo di Victoria's Secret Fashion Show" del 2024 "consegnerà esattamente ciò che i nostri clienti hanno richiesto".

Lo spettacolo del ritorno di "Victoria's Secret" nel 2024 presenterà una varietà di modelle, comprese Tyra Banks, che indosserà abbigliamento che rispetta la regola di non superare i 30 cm di larghezza. La nuova iterazione dello show mira a riflettere la prospettiva moderna del marchio, incorporando elementi di glamour, musica e le sue ali iconiche, mentre mantiene ciò che i clienti amano.

Per adattarsi a diverse forme del corpo, lo "spettacolo di Victoria's Secret Fashion Show" rivisto del 2024 ha invitato modelle con diverse forme del corpo, assicurando che la passerella mostri una gamma di larghezze del corpo, non solo quelle che rispettano il limite di 30 cm.*

