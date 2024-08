- Victoria Berlin si aspetta 5.000 tifosi contro Augsburg.

La squadra di quarta divisione FC Viktoria 1889 Berlin è pronta per la sua terza apparizione nella DFB-Pokal. Domenica (ore 13:00 CET), la squadra settima nella Regionalliga Nordost ospiterà la squadra della Bundesliga FC Augsburg. "Spero che i ragazzi possano godersi la partita contro una delle migliori squadre e misurarsi con loro. È un'opportunità per tutti di vedere dove si trovano individualmente", ha detto l'allenatore Dennis Kutrieb. "Mi aspetto che i miei giocatori diano il massimo in campo".

I campioni della coppa di Berlino sono ora allenati dal 44enne Kutrieb, dopo che il precedente allenatore Semih Keskin è passato ai rivali di lega VSG Altglienicke dopo un terzo posto nella stagione precedente della Regionalliga.

La partita si svolgerà allo Stadio Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, poiché lo stadio abituale di Viktoria a Lichterfelde non ha l'infrastruttura per partite di questo calibro. "Sono state vendute circa 4.000 biglietti finora, con 1.500 destinati ai tifosi di Augusta. Mi aspetto più di 5.000 spettatori", ha detto il direttore generale di Viktoria Rocco Teichmann.

Nuovo acquisto con un nome famoso

L'inizio del campionato di Viktoria è stato misto, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nella prima partita della coppa dello stato di Berlino, i campioni in difesa hanno ottenuto una vittoria per 6:0 contro la squadra di divisione inferiore Friedrichshagener SV mercoledì.

La squadra giovane, con un'età media di poco inferiore ai 22 anni, manca di esperienza. Nelle loro precedenti apparizioni nella DFB-Pokal, Viktoria non è riuscita a superare il primo turno contro Arminia Bielefeld (0:1) nel 2019 e la squadra della Bundesliga VfL Bochum (0:3) nel 2022.

Giovedì, il club ha annunciato l'acquisto del centrocampista Lucien Littbarski (precedentemente del Greuther Fürth II), figlio della stella del mondiale Pierre Littbarski. Tuttavia, il 21enne non sarà disponibile per la partita contro Augusta.

