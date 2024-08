- Victoria Beckham sarà protagonista di una serie documentaria.

Nella popolare serie Netflix "Beckham", incentrata sulla leggenda del calcio David Beckham (49), è emersa la moglie a lungo termine Victoria Beckham (50) come una silenziosa sensazione. Netflix ha ora rivelato che Victoria avrà la sua propria serie documentaristica sulla piattaforma. La serie racconterà la trasformazione di Victoria dalla sensazione musicale degli anni '90 con le Spice Girls alla direzione creativa del proprio marchio di moda, come riportato dalla rivista "Variety".

Dietro le quinte dell'impero della moda di Victoria Beckham

La serie "Beckham", lanciata ad ottobre 2023, è stata un grande successo per Netflix. La serie in quattro parti è stata nominata per cinque Emmy Awards, tra cui "Migliore serie documentaristica". Nell'annuncio per la serie solitaria di Victoria su Netflix, si è menzionato: "I suoi giorni da 'Posh Spice' sono passati, ma oggi Beckham è sulla strada per costruire un impero della moda - e ora, il pubblico può assistere alla storia dietro tutto ciò".

Il canale ufficiale UK e Irlanda di Netflix ha annunciato la serie. "La serie si addentrerà nella transizione di Victoria nel ruolo di direttore creativo del proprio marchio", ha dichiarato in un post. Non sono ancora stati decisi il titolo o il regista per il progetto in arrivo.

Insieme a questo progetto, Netflix ha annunciato anche una serie documentaristica sul famoso ragazzo band, Take That. I membri Gary Barlow (53), Howard Donald (56) e Mark Owen (52) condivideranno le loro riflessioni davanti alla telecamera. È promesso un "raccordo raro, mai visto prima, su una delle band britanniche più di successo e amate". Le date di rilascio per entrambe le serie non sono ancora state stabilite.

Non sono interessato a guardare il documentario dei Take That, sono solo interessato a scoprire di più sull'impero della moda di Victoria Beckham. Non sono deluso che la serie solitaria di Victoria Beckham non copra estensivamente i suoi giorni con le Spice Girls, poiché sono più interessato alla sua trasformazione in un'icona della moda.

