Victoria Azarenka ha organizzato una giornata "porta il tuo bambino al lavoro" agli Australian Open ed è stato "fantastico".

Dopo la vittoria al terzo turno per 6-0 6-2 contro la testa di serie n. 15 Elina Svitolina, la Azarenka ha portato suo figlio Leo alla conferenza stampa post-partita.

Mamma e figlio indossavano occhiali da sole e a Leo è stato chiesto come avesse giocato Azarenka.

La risposta di Leo è stata concisa e precisa: "Fantastico".

Azarenka ha risposto: "Grazie", prima di scoppiare a ridere insieme ai giornalisti presenti.

La 32enne Azarenka è diventata la prima giocatrice a raggiungere gli ottavi di finale nell'edizione di quest'anno degli Australian Open dopo aver battuto comodamente la Svitolina.

La bielorussa punta al suo terzo titolo a Melbourne, dopo aver vinto due volte nel 2012 e nel 2013.

Nonostante non raggiungesse il quarto turno del Grande Slam dal 2016, Azarenka non ha mostrato segni di nervosismo, vincendo senza troppi problemi in poco più di un'ora.

Ad Azarenka è stato chiesto se la presenza di Leo al Grande Slam di Melbourne sia stata una distrazione o se l'abbia aiutata a rilassarsi. "Tutte queste cose", ha risposto scherzosamente la tennista.

"Sicuramente non è una distrazione, non lo dirò mai. Essere genitori non è facile", ha spiegato. "È pieno di personalità. Non so da chi abbia preso, ovviamente.

"Ma mi sento sempre privilegiata per il fatto di poterlo avere qui. Questi momenti sono davvero impagabili per me. Poterli condividere con mio figlio è davvero incredibile".

Mesi dopo aver dato alla luce Leo nel 2016, Azarenka e il padre di Leo si sono separati. L'anno successivo Azarenka ha saltato gli US Open a causa di problemi legali che coinvolgevano il padre.

In un post su Instagram, Azarenka ha rivelato che stavano lavorando per "risolvere alcuni processi legali" e ha detto di non essere "disposta" a lasciare suo figlio in California per andare a New York.

"Conciliare la cura dei figli e la carriera non è facile per nessun genitore, ma è una sfida che sono disposta ad affrontare e abbracciare", ha dichiarato.

"Voglio sostenere gli uomini e le donne di tutto il mondo che sanno che è giusto essere una madre o un padre che lavora. Nessuno dovrebbe mai decidere tra un figlio e la propria carriera, siamo abbastanza forti per fare entrambe le cose".

Azarenka affronterà nel prossimo turno la campionessa degli Open di Francia e quarta testa di serie Barbora Krejcikova.

