- Victime e feriti negli attacchi dell'artiglieria ucraina a Belgorod

Nella comunità di Rakitnoe, situata nella parte occidentale di Belgorod, in Russia, secondo i resoconti ufficiali, cinque persone hanno perso la vita e tredici sono rimaste ferite a causa del bombardamento ucraino. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha condiviso queste informazioni sul suo canale Telegram, segnalando che il numero dei feriti è salito a tredici, tra cui alcuni minori, con alcuni in condizioni gravi. Inoltre, dodici strutture residenziali, due industrie e sette veicoli sono stati danneggiati nell'operazione.

Rakitnoe si trova a circa undici chilometri dal confine ucraino e ospita una popolazione di circa diecimila persone. Il conflitto iniziato dal leader del Cremlino, Vladimir Putin, contro la nazione confinante sta causando vittime e danni estesi da circa due anni.

Tuttavia, le aree di frontiera russe stanno gradualmente esprimendo preoccupazione per le gravi conseguenze degli attacchi ucraini. Nella regione di Kursk, confinante con Belgorod, le forze terrestri ucraine hanno lanciato la loro prima offensiva dal'inizio del conflitto a inizio agosto. Tuttavia, l'esercito ucraino controlla un'area relativamente limitata lì, mentre la Russia detiene circa un quinto del territorio ucraino, compresa la Crimea, annessa nel 2014.

