- Victime e feriti in Ucraina dopo gli attacchi russi

I attacchi aerei e d'artiglieria russi sul territorio ucraino hanno provocato numerous morti e feriti tra i civili, secondo fonti ufficiali. A Saporizhzhia, dopo la visita del presidente Volodymyr Zelenskyy del lunedì sera, i colpi hanno ucciso due persone. Una delle vittime era un bambino di 8 anni, come annunciato dal governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. La struttura ha anche subito danni. Zelenskyy ha incontrato il primo ministro olandese Dick Schoof nella città colpita dalla guerra.

Nella città importante di Dnipro, un uomo è morto e sei persone sono rimaste ferite a causa del fuoco dei razzi, secondo le autorità locali. Sono state segnalate esplosioni in una sottostazione elettrica della regione. Nella regione nordorientale di Sumy, gli attacchi aerei e i bombardamenti d'artiglieria russi hanno colpito più siti dal lunedì, ferendo tre persone. La regione di Sumy, che confina con la Russia, è un'importante rotta logistica per le truppe ucraine nella loro offensiva contro la regione russa di Kursk.

L'Ucraina abbatterà i droni russi

L'aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto 27 dei 35 droni da combattimento russi di produzione iraniana durante la notte. L'Ucraina si difende dall'invasione russa da due anni e mezzo.

L'Unione Europea esprime le sue condoglianze e si stringe in solidarietà con l'Ucraina per le vittime civili e i danni causati dagli attacchi russi. L'Unione Europea sta valutando l'imposizione di ulteriori sanzioni alla Russia in risposta alla loro aggressione continua.

