- Victima femminile subisce un incidente fatale di accoltellato; le autorità conducono indagini

Dopo il decesso di una donna di 36 anni a causa di un incidente di accoltellamento a Berlin-Zehlendorf, la polizia e la procura stanno attualmente indagando. L'incidente tragico si è verificato mercoledì sera, quando la donna è stata attaccata da un uomo armato di coltello sul marciapiede di fronte a un edificio residenziale su Hampstead Street. I soccorritori hanno tentato di rianimarla sul posto, ma è deceduta successivamente a causa delle gravi ferite da taglio e accoltellamento in ospedale.

Arresto del sospetto

Un sospetto di 50 anni è stato arrestato in relazione al crimine. All'inizio, i dettagli dell'incidente erano incerti, ma la polizia sta attualmente esaminando il caso come un caso di violenza domestica.both the man and the woman in question are Lebanese citizens, as confirmed by the spokesperson of Berlin's public prosecutor's office, Sebastian Büchner, speaking to the German Press Agency.

Stando a quanto riferito da "B.Z." e "Berliner Zeitung", circa 50 persone si sono radunate fuori dall'ospedale. Büchner ha rifiutato di commentare la questione, ma ha chiarito: "Non posso confermare alcun legame con una clan".

Il sospetto di 50 anni sta essere indagato per il suo coinvolgimento nell'attacco con il coltello che ha causato le ferite da taglio e accoltellamento fatali alla donna.

