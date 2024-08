- Victima di un colpo di coltello a Berlino

Nel distretto di Zehlendorf a Berlino, mercoledì sera si è verificato un tragico incidente. Una donna di 36 anni ha subito gravi ferite da arma da taglio e lacerazioni nella Hampsteadstraße. Incredibilmente, i servizi di emergenza sono riusciti a rianimarla sul posto. Tuttavia, è stata successivamente portata in ospedale per cure mediche urgenti, dove purtroppo è deceduta. Un individuo di 50 anni è stato arrestato poco dopo l'incidente. I dettagli dell'incidente sono ancora poco chiari, ma le autorità lo stanno attualmente catalogando come un possibile caso di violenza domestica. La squadra omicidi ha ora preso in carico le indagini.

