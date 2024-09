- Vicino a Ruhlsdorf, il fuoco forestale ha in gran parte contenuto <unk> notevoli emissioni di fumo

Un incendio boschivo nel comune di Nuthe-Urstromtal (situato nel distretto di Teltow-Fläming) è stato domato, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco. Il compito rimanente è costituito da operazioni di spegnimento minori su circa 2,5 ettari, come riferito dal centro di comando in serata. Inizialmente, circa 5 ettari erano in fiamme nel pomeriggio. Alle 10 di sera, un rappresentante ha riferito che le operazioni di spegnimento del fuoco sarebbero state sospese. Sono previsti pattugliamenti notturni e ulteriori operazioni di spegnimento per il giorno successivo. "La popolazione non è in pericolo," ha concluso.

Le fiamme sono divampate tra i villaggi di Ruhlsdorf e Berkenbrück intorno alle 14. Venti potenti hanno rapidamente alimentato l'incendio. Secondo i rapporti del centro di comando, circa 70 vigili del fuoco erano presenti sulla scena al momento. Alla sera, circa 60 erano ancora in servizio. Il centro di comando ha espresso un auspicio positivo che l'incendio potesse essere spento completamente a breve.

I residenti sono stati invitati a chiudere le finestre

A causa della significativa produzione di fumo, i residenti sono stati invitati a tenere porte e finestre chiuse e a stare alla larga dalla zona interessata.

Attualmente, il livello di rischio più alto per gli incendi boschivi è attivo in 13 dei 14 distretti della regione della Brandeburgo, secondo la dichiarazione online del Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente. Solo nel distretto di Barnim, il livello di incendio boschivo 4, che equivale a "rischio alto", è attivo.

Le braci potrebbero ancora accendere nuovi incendi se non spente correttamente. I residenti devono essere particolarmente attenti e evitare qualsiasi attività che possa accendere nuovi incendi dopo i pattugliamenti notturni.

