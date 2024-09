- Vicino a Jüterbog, un incendio cespuglio era sull'orlo dell'estinzione nella foresta.

Il rogo boschivo sul sito ex-esercitazioni vicino a Jüterbog sembra essere stato completamente contenuto, come suggerito dal dipartimento dei vigili del fuoco domenica. Non sono necessari ulteriori sforzi per combattere l'incendio, secondo il portavoce del centro di comando. La parte in fiamme del sito non si è espansa ulteriormente. Il dipartimento dei vigili del fuoco prevede che le fiamme si spegneranno gradualmente. Il sito verrà restituito al proprietario lunedì. La causa dell'incendio, che si è verificato giovedì, rimane un mistero. La presenza di vecchi esplosivi sotto terra ha aggiunto complessità ai tentativi di spegnimento. Un elicottero antincendio è stato chiamato per dare una mano. Sono noti precedenti incendi sul sito. Il rogo ha coperto circa 180 ettari, con fino a 70 primi soccorritori coinvolti. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.

