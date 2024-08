- Vicino a Glauchau si verifica un incidente <unk> 52enne subisce lesioni

Nella zona di Glauchau, situata all'interno del distretto di Zwickau, un automobilista di 52 anni ha subito ferite a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Secondo i primi rapporti della polizia, una giovane donna di 19 anni non ha rispettato un semaforo rosso in un pomeriggio di venerdì, finendo per urtare contro il veicolo del cittadino più anziano. La giovane è stata trasportata in un ospedale con ferite lievi. L'importo totale dei danni è stato stimato in 175,00 euro.

Il 52enne è attualmente in via di recupero dalle ferite riportate nell'incidente. Dopo il incidente, la polizia sta indagando sulla giovane guidatrice per non aver rispettato il semaforo.

