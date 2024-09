Vicepresidente della Banca Commerciale esprime preoccupazione per la chiusura delle filiali di UniCredit

Se Unicredit, potente gigante bancario italiano, acquisisse il controllo, Uwe Tschäge, membro del consiglio di sorveglianza di Commerzbank e presidente del consiglio di fabbrica, prevede drastici tagli. Tschäge ha dichiarato: "Ci aspettiamo una forte riduzione delle filiali fisiche". Riguardo alle intenzioni di Unicredit di acquisire Commerzbank, Tschäge esprime il suo dissenso, affermando: "Non siamo favorevoli a questo".

Unicredit, seconda banca italiana per dimensioni, detiene attualmente circa il 21% delle azioni della seconda banca tedesca quotata in borsa, Commerzbank. In questo modo, gli italiani diventerebbero il maggior azionista singolo dell'istituto di Francoforte, superando il governo federale tedesco, che detiene ancora circa il 12%.

Questa situazione potrebbe portare a significativi cambiamenti in Commerzbank. Le preoccupazioni di Tschäge riguardo al controllo di Unicredit potrebbero portare a una riduzione del numero di filiali fisiche.

