Vibrante e piena di pavoni, potenzialmente infestata: il palazzo di Mohatta, in Pakistan

Le balaustre, le cupole e i merli di questo edificio sembrano richiamare lo stato indiano del Nord Rajasthan, come un promemoria di un'epoca in cui musulmani e indù convivevano pacificamente nella città portuale affollata.

Tuttavia, la scarsità di terreno e lo sviluppo incessante rappresentano una minaccia per i gioielli architettonici storici della città. La demolizione, l'occupazione, la negligenza, le leggi di conservazione frammentarie e il vandalismo sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono al graduale deterioramento dei monumenti storici di Karachi.

I fiduciari dell'edificio sono riusciti a respingere un tentativo di trasformarlo in un college odontoiatrico, ma continuano a far fronte a una battaglia legale decennale tra gli eredi di un precedente proprietario che cercano il controllo sul terreno. In piedi vuota per quasi due decenni, il palazzo è stato ufficialmente aperto come museo nel 1999, rannicchiato nel quartiere alla moda di Old Clifton tra case di lusso, attività commerciali e locali di lusso.

Secondo l'avvocato del palazzo Faisal Siddiqi, il terreno sotto tali strutture, compreso il Palazzo Mohatta, è molto richiesto. "L'avidità prevale sull'eredità", ha dichiarato in modo appropriato.

La popolazione di Karachi aumenta di circa il 2% all'anno, rendendo difficile per una città già frammentata dedicare risorse alla conservazione dei suoi siti storici.

Per la maggior parte dei pakistani, il Palazzo Mohatta rappresenta l'incontro più vicino con i meravigliosi capolavori architettonici di Rajasthan, data le restrizioni sui viaggi e la burocrazia implacabile.

L'eredità multiculturale di Karachi rende l'attivismo per la conservazione più difficile rispetto a città come Lahore, che ha un forte legame con l'Impero Mughal a guida musulmana.

"Il sostegno comunitario su larga scala necessario per guidare gli investimenti governativi negli sforzi di conservazione è quasi impossibile da raccogliere in una città socialmente divisa come Karachi", ha dichiarato Heba Hashmi, responsabile del patrimonio e archeologa marittima.

Il Palazzo Mohatta, costruito negli anni '20 dall'imprenditore indù Shivratan Mohatta come rifugio costiero per sua moglie malata, attira i visitatori con la sua pietra rosa distinta, originaria di Jodhpur in India. Dopo la partizione nel 1947, Mohatta lasciò il palazzo, che fu successivamente occupato dal Ministero degli Affari Esteri.

In seguito, il palazzo fu ereditato dalla figura politica pakistana Fatima Jinnah, che morì nel 1967; sua sorella Shirin ne assunse poi la proprietà fino alla sua morte nel 1980, portando a una disputa legale sulla proprietà dell'edificio.

Durante questo periodo, il palazzo vuoto e trascurato acquisì la reputazione di essere infestato, alimentando voci diffuse di attività soprannaturali.

Una di queste persone che è cresciuta sentendo racconti di presunte presenze ghostly del palazzo è Nasreen Askari, ora direttore del museo. "Da bambina, mi è stato detto di non avvicinarmi; dicevano che era una 'bhoot (fantasma) bungalow'", ha ricordato.

Visitando il palazzo, Tariq Ahmed ha apprezzato la sua architettura grandiosa e la sua storia ricca. "Vengo da Bahawalpur (nel Punjab, in India) e abbiamo il palazzo Noor Mahal. Volevo esplorare questo e lo trovo ben mantenuto, con un'attenzione impressionante ai dettagli nelle mostre. È stata un'esperienza piacevole", ha condiviso.

Tuttavia, il palazzo non ha sufficienti fondi per sostenere la sua manutenzione, con soli 30 rupie di biglietto d'ingresso (equivalenti a 10 centesimi di dollaro USA) per i visitatori generali e l'accesso gratuito per studenti, bambini e cittadini anziani. Nonostante il numero relativamente basso di visitatori in una calda afternoon, il palazzo chiude presto e trae beneficio da eventi aziendali e di beneficenza, sebbene si verifichino critiche per il contributo al traffico e inquinamento acustico nella zona.

Le voci di TikTok perpetuano le leggende del palazzo infestato, attirando influencer dei social media alla ricerca di storie spaventose. Tuttavia, il palazzo proibisce la ripresa all'interno dei suoi locali, arrivando addirittura a bandire temporaneamente gli utenti di TikTok.

"Noi non vogliamo questo tipo di attenzione", ha detto Askari, "Non è quello che avevamo in mente". Il palazzo vieta esplicitamente le foto di moda, i matrimoni e la ripresa commerciale per prevenire l'affollamento dello spazio con eventi o attività commerciali.

"Il territorialismo intorno ai siti preservati può trasformare il patrimonio pubblico in un oggetto esclusivo e costoso per un consumo selettivo", ha detto Hashmi, lamentando la conversione dei siti del patrimonio in beni di lusso esclusivi.

Nonostante i numerosi divieti di viaggio, molti pakistani considerano una visita al Palazzo Mohatta un incontro ravvicinato con i capolavori architettonici di Rajasthan. Purtroppo, il futuro del palazzo è incerto a causa dello sviluppo rapido della città e la crescente domanda di terreno, che spesso mette a rischio i siti storici.

